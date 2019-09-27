Эксперт оценил идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости, Татьяна Смайловски. США недобросовестно выполняют свои обязательства принимающей стороны в ООН, однако спешить с переносом штаб-квартиры Всемирной организации из Нью-Йорка не стоит, заявил РИА Новости профессор истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в связи с невыдачей части российской делегации виз для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН предположил, что, видимо, настало время ставить вопрос о местонахождении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций.
"Несмотря на надежды моих российских друзей на то, что (президент Дональд) Трамп улучшит отношения между Соединенными Штатами и Россией, реальность, как я неоднократно предупреждал, оказалась прямо противоположной. Отказ в выдаче виз 10 членам российской делегации - лишь очередной пример недобросовестности по отношению к России и Организации Объединенных Наций", - сообщил эксперт.
Он отметил, что США также угрожали запретить въезд президенту и министру иностранных дел Ирана, однако изменили это решение. "И это не первый раз, когда это происходит. В 1988 году США запретили лидеру ООП (Организации Освобождения Палестины - ред.) Ясиру Арафату посещать ООН из-за оппозиции этому со стороны других лидеров. США давно зарезервировали за собой право делать это, но ООН не признала обоснованность позиции США", - добавил Кузник.
"Тем не менее, я бы не спешил с перемещением ООН из Нью-Йорка", - заявил собеседник агентства. По его мнению, есть вероятность, что американского лидера Дональда Трампа не переизберут на второй срок. "Следующая администрация должна быстро приступить к восстановлению отношений между нашими двумя странами и выполнить свои обязанности принимающей страны в ООН. Позиция принимающей стороны в ООН должна рассматриваться как привилегия, а не бремя, и США обязаны принимать представителей всех стран, в том числе тех, с которыми она имеет враждебные отношения", - уверен профессор.
Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, главы международных комитетов Совета Федерации и Госдумы Константин Косачев и Леонид Слуцкий, переводчики делегации.