Эксперт оценил идею перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

"Тем не менее, я бы не спешил с перемещением ООН из Нью-Йорка", - заявил собеседник агентства. По его мнению, есть вероятность, что американского лидера Дональда Трампа не переизберут на второй срок. "Следующая администрация должна быстро приступить к восстановлению отношений между нашими двумя странами и выполнить свои обязанности принимающей страны в ООН. Позиция принимающей стороны в ООН должна рассматриваться как привилегия, а не бремя, и США обязаны принимать представителей всех стран, в том числе тех, с которыми она имеет враждебные отношения", - уверен профессор.