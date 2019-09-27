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РИА Новости

Госдеп поддержал встречу Лаврова с главой МИД Грузии

18:03 27.09.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Госдепартамент США приветствовал проведение встречи министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке и призвал к снижению напряженности на границе Южной Осетии и Грузии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности. Контакт на таком уровне стал первым за последние годы.
"США приветствуют встречу России и Грузии, организованную Швейцарией. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии и призываем прекратить незаконную оккупацию и снизить напряженность вдоль административной границы", - написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
Нино Бурджанадзе
Вчера, 13:30РИА Новости
Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии
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Сергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАООНРоссияСШАГрузияВ мире
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