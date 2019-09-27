Госдеп поддержал встречу Лаврова с главой МИД Грузии

ВАШИНГТОН, 27 сен - РИА Новости. Госдепартамент США приветствовал проведение встречи министров иностранных дел России и Грузии в Нью-Йорке и призвал к снижению напряженности на границе Южной Осетии и Грузии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани на полях Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Встреча была организована при содействии Швейцарии, представляющей в отсутствие дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси интересы России в Грузии и Грузии в России. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности. Контакт на таком уровне стал первым за последние годы.

"США приветствуют встречу России и Грузии, организованную Швейцарией. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии и призываем прекратить незаконную оккупацию и снизить напряженность вдоль административной границы", - написала официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter