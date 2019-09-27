Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T18:00Z
https://ria.ru/20190927/1559216065.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК завел дело после убийства ветерана и его супруги в Рязани

18:00 27.09.2019
2826
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.
"В Рязанской области по факту убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги возбуждено уголовное дело... Вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.
Заведено дело об убийстве двух лиц. Следователи и криминалисты осмотрели квартиру и прилегающую местность. Назначены генетические, дактилоскопические и судебно-медицинские экспертизы. Среди версий - убийство из корыстных побуждений.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
25 августа, 18:08РИА Новости
Артамонов высказался о высшей мере наказания за убийство ветерана
5307570
Обсудить 2
Следственный комитет РФРязаньРоссияРязанская областьПроисшествия
Рекомендуем
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
РИА
Новости
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах
Стоп-кадр видео инцидента на рейсе Барнаул - Москва
Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео
Лента
новостей
Сломанная сигарета в пепельнице
В России запретят курить на балконах
Диагностический медицинский прибор в одной из больниц Москвы
Врач рассказал, как сохранить здоровье после 35 лет
Китайская блогерша Лиса Ли
В Китае хозяйка дома разоблачила гламурную блогершу, жившую в куче мусора
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила законопроект о гарантированном пенсионном продукте
Священник Николай Стремский
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
Актер Максим Аверин
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Кремль ответил на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Актер Калужского театра юного зрителя Андрей Семенов
Актер Андрей Семенов умер во время спектакля в Калуге
Добыча нефти
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния