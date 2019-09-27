СК завел дело после убийства ветерана и его супруги в Рязани

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело после убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги в Рязани, сообщается на сайте СК РФ.

"В Рязанской области по факту убийства участника Великой Отечественной войны и его супруги возбуждено уголовное дело... Вечером 26 сентября в своей квартире в городе Рязани обнаружены тела мужчины и женщины 1928 и 1930 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.