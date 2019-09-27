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РИА Новости

Авиалесоохрана может создать в Сибири центр обучения пожарных

17:50 27.09.2019
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© Фото : РослесхозТушение пожаров сотрудниками Авиалесоохраны
Тушение пожаров сотрудниками Авиалесоохраны
© Фото : Рослесхоз
Тушение пожаров сотрудниками Авиалесоохраны. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Центр обучения лесных пожарных может появится в Сибири, сказал журналистам начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.
"У нас большой блок людей, обучающих этой профессии (лесные пожарные - ред.) И мы вполне можем потянуть. В Софрино (Московская область - ред.) у нас находится база центральная, где мы обучаем. Мы можем все-таки создать на базе нашего Шушенского отделения "Авиалесоохраны" еще один центр (обучающий - ред.)", - сказал Акбердин.
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Он также добавил, что штат сотрудников Авиалесоохраны может быть увеличен на 1 тысячу человек, то есть численность составит 1,7 тысячи специалистов.
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