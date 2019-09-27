Авиалесоохрана может создать в Сибири центр обучения пожарных

"У нас большой блок людей, обучающих этой профессии (лесные пожарные - ред.) И мы вполне можем потянуть. В Софрино (Московская область - ред.) у нас находится база центральная, где мы обучаем. Мы можем все-таки создать на базе нашего Шушенского отделения "Авиалесоохраны" еще один центр (обучающий - ред.)", - сказал Акбердин.