Азаров поблагодарил патриарха Кирилла за визит в Самарскую область

САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с патриархом Кириллом и поблагодарил его за визит в регион, сообщает пресс-служба правительства региона.

В пятницу, 27 сентября, после литургии в Софийском соборе в Самаре патриарх Кирилл встретился с губернатором Азаровым, полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.

"Губернатор выразил слова благодарности святейшему патриарху за визит в Самарскую область… Дмитрий Азаров также поблагодарил за высокую оценку, которую архипастырь дал отношениям власти и церкви на самарской земле. Глава региона отметил, что в губернии реализуется много совместных программ — просветительских, образовательных, духовных", - говорится в сообщении.

Азаров отметил, что визит патриарха Кирилла в Самарскую область является историческим. "В душевном плане это ликование сердец всех православных христиан нашего региона. Ваш визит и ваша молитва о самарской земле укрепляет слабых и немощных, вдохновляет сильных на добрые дела и свершения. Уверен, что все это будет способствовать процветанию жителей Самарской области, а значит, и всей России", - цитирует слова Азарова пресс-служба.

Патриарх Кирилл в свою очередь поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием. Он также отметил высокий уровень взаимодействия органов власти Самарской области и церкви. По словам предстоятеля Русской православной церкви, взаимопомощь и поддержка возможны только тогда, когда существуют общие цели, направленные на духовное и материальное процветание народа. Именно эти факторы, по его словам, являются залогом процветания России.

Комаров также выразил уверенность, что визит патриарха Кирилла в Самарскую область придаст новый импульс развитию православной культуры в регионе.