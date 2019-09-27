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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Азаров поблагодарил патриарха Кирилла за визит в Самарскую область

17:46 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГубернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Архивное фото
САМАРА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с патриархом Кириллом и поблагодарил его за визит в регион, сообщает пресс-служба правительства региона.
В пятницу, 27 сентября, после литургии в Софийском соборе в Самаре патриарх Кирилл встретился с губернатором Азаровым, полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием.
"Губернатор выразил слова благодарности святейшему патриарху за визит в Самарскую область… Дмитрий Азаров также поблагодарил за высокую оценку, которую архипастырь дал отношениям власти и церкви на самарской земле. Глава региона отметил, что в губернии реализуется много совместных программ — просветительских, образовательных, духовных", - говорится в сообщении.
Азаров отметил, что визит патриарха Кирилла в Самарскую область является историческим. "В душевном плане это ликование сердец всех православных христиан нашего региона. Ваш визит и ваша молитва о самарской земле укрепляет слабых и немощных, вдохновляет сильных на добрые дела и свершения. Уверен, что все это будет способствовать процветанию жителей Самарской области, а значит, и всей России", - цитирует слова Азарова пресс-служба.
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Патриарх Кирилл в свою очередь поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием. Он также отметил высокий уровень взаимодействия органов власти Самарской области и церкви. По словам предстоятеля Русской православной церкви, взаимопомощь и поддержка возможны только тогда, когда существуют общие цели, направленные на духовное и материальное процветание народа. Именно эти факторы, по его словам, являются залогом процветания России.
Комаров также выразил уверенность, что визит патриарха Кирилла в Самарскую область придаст новый импульс развитию православной культуры в регионе.
Патриарх Кирилл 26-27 сентября посещает Самарскую митрополию. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава РПЦ встретился со студентами и преподавателями Поволжского православного института, а позже совершил богослужение в Спасо-Преображенском соборе. Во второй день прошло освящение Софийского собора в Самаре.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьДмитрий АзаровСамарская областьОбщество
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