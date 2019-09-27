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РИА Новости

МВД подготовит законопроект, защищающий честь сотрудников в интернете

17:42 27.09.2019 (обновлено: 19:01 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России может появиться закон, защищающий полицию и ее сотрудников от распространения "порочащих сведений" в интернете.
Документ разрабатывает МВД по поручению главы ведомства, уведомление об этом появилось на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Цель законопроекта — защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции" в Сети, в том числе от сведений, "носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД".
Документ будет регламентировать правовые вопросы защиты полицейских.
Отмечается, что для борьбы с распространением информации, "выражающей явное неуважение к органам внутренних дел", будет индивидуализирован механизм, предусмотренный положениями законов о блокировке информации, оскорбляющей представителей власти, и о штрафах за ее распространение.
Предполагается, что документ вступит в силу в январе 2020 года.
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Популярные комментарии
Честь надо не в интернете защищать, а в реальности - порядочностью и соблюдением законов.
27 сентября, 17:58
PPriborSerebro
255431016
Давно пора.
27 сентября, 18:37
Владимир Ф. Быченков
3630010218
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