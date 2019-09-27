МВД подготовит законопроект, защищающий честь сотрудников в интернете

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В России может появиться закон, защищающий полицию и ее сотрудников от распространения "порочащих сведений" в интернете.

Цель законопроекта — защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции" в Сети, в том числе от сведений, "носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД".

Документ будет регламентировать правовые вопросы защиты полицейских.

Отмечается, что для борьбы с распространением информации, "выражающей явное неуважение к органам внутренних дел", будет индивидуализирован механизм, предусмотренный положениями законов о блокировке информации, оскорбляющей представителей власти, и о штрафах за ее распространение.