В Авиалесоохране объявили о начале третьего этапа лесных пожаров

"За вчерашние сутки на территории РФ было много термоточек (возможные очаги пожаров, определяемые по спутниковым данным - ред.), площадь составила около 3,5 тысячи гектаров. В основном они на землях иных категорий, вот вам третий этап (природных пожаров - ред.). Третий этап сейчас начался, это опять палы сухой травянистой растительности. Естественно, лесопожарные службы в полной боевой готовности", - сказал Акбердин.