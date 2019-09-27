В Авиалесоохране объявили о начале третьего этапа лесных пожаров

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В России начался третий этап лесных пожаров, они возникают из-за самовольного осеннего пала травы, заявил на пресс-конференции начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Виталий Акбердин.
"За вчерашние сутки на территории РФ было много термоточек (возможные очаги пожаров, определяемые по спутниковым данным - ред.), площадь составила около 3,5 тысячи гектаров. В основном они на землях иных категорий, вот вам третий этап (природных пожаров - ред.). Третий этап сейчас начался, это опять палы сухой травянистой растительности. Естественно, лесопожарные службы в полной боевой готовности", - сказал Акбердин.
Он пояснил, что первый этап лесных пожаров провоцируют поджоги травы весной, второй этап - летние пожары, возникшие из-за поджогов, при разведении костров на отдыхе.
Акбердин напомнил, что 90% пожаров возникают по вине человека. В том числе речь идет и о пожарах в отдаленных районах, так как люди добираются туда на вездеходах, вертолетах и сплавляясь по рекам.
Как уточнил Акбердин, силы "Авиалесоохраны" продолжают мониторинг и тушение лесных пожаров во всех регионах РФ, кроме "трех самых северных", в числе которых Чукотка и Якутия.