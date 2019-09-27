США сообщили об уничтожении 17 террористов в результате авиаудара в Ливии

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Военные США уничтожили 17 террористов в результате авиаудара по силам группировки ИГ* в Ливии, сообщило в пятницу Африканское командование США.
Авиаудар по позициям террористов на юго-западе Ливии был нанесен в четверг. "В настоящее время наши данные свидетельствуют, что были убиты 17 террористов", - говорится в сообщении Африканского командования. Пострадавших среди гражданского населения, по имеющимся сведениям Пентагона, нет.
Операция осуществлялась в координации с правительством национального согласия (ПНС) Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
* Террористическая организация, запрещена в России
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