США сообщили об уничтожении 17 террористов в результате авиаудара в Ливии

Авиаудар по позициям террористов на юго-западе Ливии был нанесен в четверг. "В настоящее время наши данные свидетельствуют, что были убиты 17 террористов", - говорится в сообщении Африканского командования. Пострадавших среди гражданского населения, по имеющимся сведениям Пентагона, нет.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.