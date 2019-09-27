Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео

ООН, 27 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

В начале встречи участники пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Американские журналисты стали выкрикивать вопросы, однако Лавров и Помпео воздержались от комментариев для прессы.

Госсекретарь США вместо ответа поздоровался с присутствующими: "Добрый день всем. Я рад, что вы все здесь".

Беседа продлилась чуть меньше часа, она прошла в закрытом для прессы формате.

Как накануне сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, Москва ранее рассчитывала, что Лавров и Помпео смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном на этой неделе.

Последний раз главы дипведомств встречались в Сочи в мае этого года.

Осложнение отношений

Накануне Минфин США ввел санкции против трех менеджеров компании "Совфрахт" — Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон счел их нарушителями режима санкций против Сирии. В ведомстве утверждают, что россияне участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских военных.

В МИД заявили, что США "открыто встали на сторону террористов", поскольку ВКС России помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с терроризмом.

Также несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "несостоятельными" пояснения Вашингтона, согласно которым ситуация носит "технический характер".