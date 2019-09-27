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РИА Новости

Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН

17:34 27.09.2019 (обновлено: 05:21 28.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ООН, 27 сен — РИА Новости. Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.
© Фото : страница Марии Захаровой в FacebookРоссийско-американские переговоры в штаб-квартире ООН
Российско-американские переговоры в Штаб-квартире ООН
© Фото : страница Марии Захаровой в Facebook
Российско-американские переговоры в штаб-квартире ООН
В начале встречи участники пожали друг другу руки и сели за стол переговоров. Американские журналисты стали выкрикивать вопросы, однако Лавров и Помпео воздержались от комментариев для прессы.
Госсекретарь США вместо ответа поздоровался с присутствующими: "Добрый день всем. Я рад, что вы все здесь".
Беседа продлилась чуть меньше часа, она прошла в закрытом для прессы формате.
Как накануне сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, Москва ранее рассчитывала, что Лавров и Помпео смогут сконцентрироваться на улучшении отношений, но теперь они будут вынуждены начать с обсуждения проблем виз и санкций, введенных Вашингтоном на этой неделе.
Последний раз главы дипведомств встречались в Сочи в мае этого года.
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Осложнение отношений

Накануне Минфин США ввел санкции против трех менеджеров компании "Совфрахт" — Ивана Окорокова, Карена Степаньяна и Ильи Логинова. Вашингтон счел их нарушителями режима санкций против Сирии. В ведомстве утверждают, что россияне участвовали в схеме по доставке в Сирию авиатоплива для российских военных.
В МИД заявили, что США "открыто встали на сторону террористов", поскольку ВКС России помогают сирийским правительственным войскам в борьбе с терроризмом.
Также несколько членов российской делегации не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала "несостоятельными" пояснения Вашингтона, согласно которым ситуация носит "технический характер".
Визы не получили в том числе глава генерального секретариата МИД Сергей Бутин, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также переводчики делегации.
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Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАНью-Йорк (город)РоссияСШАВ мире
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