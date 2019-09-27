В Воронеже мужчина погиб при осмотре водопроводных сетей

БРЯНСК, 27 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства несчастного случая при осмотре водопроводных сетей в Воронеже, где один мужчина погиб в колодце, двое получили травмы, сообщает СУСК РФ по региону.

"Следователи устанавливают обстоятельства гибели 50-летнего мужчины и травмирования его коллег во время осмотра водопроводных сетей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следственные органы проводят процессуальную проверку по факту несчастного случая с сотрудниками ООО "Энергосетевая компания".

По предварительным данным, трагедия произошла в пятницу утром. Четверо сотрудников 27 сентября 2019 года прибыли на осмотр водопроводных сетей в колодце с коммуникациями к одному из жилых домов по улице Ростовской города Воронежа, где в ближайшие дни должны были проходить ремонтные работы.

Для осмотра 50-летний мужчина стал спускаться в колодец, двое его коллег находились рядом, наблюдая за процессом. Сразу при спуске мужчина упал на дно, коллеги 51 и 45 лет поочередно спустились к нему на помощь.

Фактически сразу они потеряли сознание в колодце. Все случившееся происходило на глазах еще одного работника организации - водителя, который позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся. В результате произошедшего 50-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 51-летний коллега доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а 45-летнему пострадавшему была оказана помощь на месте, без госпитализации, говорится в сообщении.