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РИА Новости

В Воронеже мужчина погиб при осмотре водопроводных сетей

17:31 27.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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БРЯНСК, 27 сен - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства несчастного случая при осмотре водопроводных сетей в Воронеже, где один мужчина погиб в колодце, двое получили травмы, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следователи устанавливают обстоятельства гибели 50-летнего мужчины и травмирования его коллег во время осмотра водопроводных сетей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следственные органы проводят процессуальную проверку по факту несчастного случая с сотрудниками ООО "Энергосетевая компания".
По предварительным данным, трагедия произошла в пятницу утром. Четверо сотрудников 27 сентября 2019 года прибыли на осмотр водопроводных сетей в колодце с коммуникациями к одному из жилых домов по улице Ростовской города Воронежа, где в ближайшие дни должны были проходить ремонтные работы.
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Для осмотра 50-летний мужчина стал спускаться в колодец, двое его коллег находились рядом, наблюдая за процессом. Сразу при спуске мужчина упал на дно, коллеги 51 и 45 лет поочередно спустились к нему на помощь.
Фактически сразу они потеряли сознание в колодце. Все случившееся происходило на глазах еще одного работника организации - водителя, который позвонил в службу спасения и сообщил о случившемся. В результате произошедшего 50-летний мужчина скончался на месте происшествия, его 51-летний коллега доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи, а 45-летнему пострадавшему была оказана помощь на месте, без госпитализации, говорится в сообщении.
Следствие выясняет обстоятельства случившегося, для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.
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