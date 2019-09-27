Лавров встретился с главой МИД Мексики на полях Генассамблеи ООН

ООН, 27 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ и Мексики Сергей Лавров и Марсело Эбрард проводят встречу на полях ГА ООН.
"Я надеюсь, что мы используем эту возможность, чтобы узнать друг друга получше и чтобы обсудить то, как мы планируем развивать наши отношения", - сказал Лавров, добавив, что у двух сторон есть масса новых планов.
Как сообщил сайт МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили "актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, связанные с углублением двустороннего политического диалога, развитием сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствованием договорно-правовой базы".
"Лавров и Эбрард рассмотрели некоторые аспекты взаимодействия двух стран в ООН, обменялись мнениями по отдельным ключевым международным и региональным темам, включая ситуацию в Венесуэле", - добавили в МИД.