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РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Мексики на полях Генассамблеи ООН

17:27 27.09.2019 (обновлено: 18:23 27.09.2019)
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 27 сен - РИА Новости. Главы МИД РФ и Мексики Сергей Лавров и Марсело Эбрард проводят встречу на полях ГА ООН.
"Я надеюсь, что мы используем эту возможность, чтобы узнать друг друга получше и чтобы обсудить то, как мы планируем развивать наши отношения", - сказал Лавров, добавив, что у двух сторон есть масса новых планов.
Как сообщил сайт МИД РФ по итогам встречи, стороны обсудили "актуальные вопросы российско-мексиканских отношений, связанные с углублением двустороннего политического диалога, развитием сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также совершенствованием договорно-правовой базы".
"Лавров и Эбрард рассмотрели некоторые аспекты взаимодействия двух стран в ООН, обменялись мнениями по отдельным ключевым международным и региональным темам, включая ситуацию в Венесуэле", - добавили в МИД.
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер
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