В Стокгольме на климатическую демонстрацию вышли около 40 тысяч человек

СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Около 40 тысяч человек приняли в пятницу участие в акции за спасение климата в Стокгольме, сообщают организаторы акции движение Fridays for Future со ссылкой на полицию.
Демонстранты начали движение от площади Медборияплатсен на острове Сёдермальм и завершили у большой сцены в парке Кунгстрэдгорден в центре шведской столицы. В акции принимало участие много молодых людей, многие приходили целыми семьями, встречались колонны, представлявшие организации.
Представитель полиции Сёдермальма Виктор Адольфсон (Viktor Adolphson) разместил в Twitter фотографии начала и конца демонстрации. "Начало и конец демонстрации за климат. 1 час 37 между фотографиями, столько времени понадобилось шествию, чтобы пройти мимо моего перекрестка", - прокомментировал полицейский.
Участники акции традиционно призывали политиков прислушаться к ученым, сократить вредные выбросы в атмосферу и соблюдать условия Парижского договора. Периодически демонстранты скандировали: "Спасите климат!".
Кроме Стокгольма демонстрации прошли и в других крупных городах Швеции: Мальмё, Гётеборге и Умео.
Шведская школьница Грета Тунберг в прошлом году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициатива Тунберг превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.