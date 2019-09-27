В Стокгольме на климатическую демонстрацию вышли около 40 тысяч человек

Плакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019

Плакат во время климатической забастовки в Сиэтле. 20 сентября 2019

СТОКГОЛЬМ, 27 сен - РИА Новости. Около 40 тысяч человек приняли в пятницу участие в акции за спасение климата в Стокгольме, сообщают организаторы акции движение Fridays for Future со ссылкой на полицию.

Демонстранты начали движение от площади Медборияплатсен на острове Сёдермальм и завершили у большой сцены в парке Кунгстрэдгорден в центре шведской столицы. В акции принимало участие много молодых людей, многие приходили целыми семьями, встречались колонны, представлявшие организации.

Представитель полиции Сёдермальма Виктор Адольфсон (Viktor Adolphson) разместил в Twitter фотографии начала и конца демонстрации. "Начало и конец демонстрации за климат. 1 час 37 между фотографиями, столько времени понадобилось шествию, чтобы пройти мимо моего перекрестка", - прокомментировал полицейский.

Участники акции традиционно призывали политиков прислушаться к ученым, сократить вредные выбросы в атмосферу и соблюдать условия Парижского договора. Периодически демонстранты скандировали: "Спасите климат!".

Кроме Стокгольма демонстрации прошли и в других крупных городах Швеции: Мальмё, Гётеборге и Умео.