Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T17:16Z
https://ria.ru/20190927/1559214341.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148836/55/1488365540_0:142:3140:1908_1036x0_80_0_0_72707ff5f173eb6e1e1481f77bd20aac.jpg
РИА Новости

Пользователи Facebook и Instagram в Европе сообщают о сбоях

17:16 27.09.2019
354
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Instagram
Социальная сеть Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Социальная сеть Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram из стран Европы столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбой в работе обеих соцсетей произошел около 17.42 мск пятницы. О проблемах сообщают пользователи из России, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Польши, Италии и других стран.
Facebook
27 августа, 15:05РИА Новости
Facebook тестирует новый мессенджер для Instagram
Больше всего жалоб поступило на сбой в загрузке ленты Instagram (80%) и работой сайта Facebook (96%). Кроме того, пользователи испытывают проблемы с входом в свой аккаунт.
640002
Обсудить 0
InstagramЕвропаFacebook, Inc.Технологии
Рекомендуем
Ребенок использует радио-пульт для выбора правильного варианта решения задачи на уроке математики
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
РИА
Новости
Кадр из фильма Человек-паук
Человек-паук снова вернется в кинотеатры благодаря сделке Disney и Sony
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
Минобороны назвало число атаковавших Хмеймим дронов за два года
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар
Лента
новостей
V Международный форум по спутниковой навигации
В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы
Пляж Ривьера в Сочи
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
Военнослужащие армии Украины
Силовики 19 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ЛНР
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео
Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН
Покупатель в фирменном магазине Huawei
В Huawei рассказали о влиянии запрета сервисов Google для компании
Эд Ширан
Эд Ширан месяц разбрызгивал краску, теперь его сравнивают с Поллоком
Священник Николай Стремский
Арестованного оренбургского священника лишили опекунства над детьми
Генуэзская крепость в Судаке
Генуэзским крепостям Крыма предложили придать статус объекта ЮНЕСКО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния