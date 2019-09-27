Пользователи Facebook и Instagram в Европе сообщают о сбоях

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Пользователи Facebook и Instagram из стран Европы столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что сбой в работе обеих соцсетей произошел около 17.42 мск пятницы. О проблемах сообщают пользователи из России, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Швейцарии, Польши, Италии и других стран.