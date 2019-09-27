Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа "Газпрома" к Opal

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.

По мнению эксперта, высказывание Вожняка — это попытка педалировать и обострить ситуацию. При этом в плане экономики опасений по поводу поставки голубого топлива по Opal нет.

"На сегодняшний день в Европе достаточно много поставщиков, в том числе сжиженного газа. Понятно, что это является естественным регулятором ценообразования", — пояснил собеседник радио Sputnik.

С точки зрения потребителей газа, нет никакой разницы, в каком объеме "Газпром" использует мощности трубопровода, подчеркнул Сафонов.

"Это просто попытка отомстить", — заключил эксперт.

Ранее Вожняк заявил, что если бы российская компания задействовала Opal на сто процентов, то это вызвало бы "трагические" перебои в поставках голубого топлива на юго-востоке Польши. По словам главы PGNIG, это "недопустимо" для газотранспортной системы страны и потребителей.