Эксперт оценил позицию Польши по ограничению доступа "Газпрома" к Opal

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов в эфире радио Sputnik прокомментировал слова руководителя польской государственной нефтегазовой компании PGNIG Петра Вожняка, заявившего о "трагических" последствиях в случае эксплуатации "Газпромом" трубопровода Opal на полную мощность.
По мнению эксперта, высказывание Вожняка — это попытка педалировать и обострить ситуацию. При этом в плане экономики опасений по поводу поставки голубого топлива по Opal нет.
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"На сегодняшний день в Европе достаточно много поставщиков, в том числе сжиженного газа. Понятно, что это является естественным регулятором ценообразования", — пояснил собеседник радио Sputnik.
С точки зрения потребителей газа, нет никакой разницы, в каком объеме "Газпром" использует мощности трубопровода, подчеркнул Сафонов.
"Это просто попытка отомстить", — заключил эксперт.
Ранее Вожняк заявил, что если бы российская компания задействовала Opal на сто процентов, то это вызвало бы "трагические" перебои в поставках голубого топлива на юго-востоке Польши. По словам главы PGNIG, это "недопустимо" для газотранспортной системы страны и потребителей.
В сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать трубопровод Opal на полную мощность. Теперь холдинг может эксплуатировать лишь половину его возможностей. "Газпром" снизил поставки по Opal с 14 сентября. Кроме того, российский концерн одновременно начал увеличивать транзит газа через Украину.
14 сентября, 22:04РИА НовостиГазопровод OPAL