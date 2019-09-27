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РИА Новости

Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка

17:10 27.09.2019 (обновлено: 18:00 27.09.2019)
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© Fotolia / ivanfffЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Fotolia / ivanfff
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
По данным следствия, в июле сотрудница пограничного отряда родила девочку во дворе своего дома. После родов она намеренно не перевязала новорожденной пуповину и ударила ребенка по голове.
В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Сестра матери и по совместительству ее коллега закопала еще живого младенца рядом с домом.
Женщин подозревают в совершении умышленного убийства, они находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит от десяти лет лишения свободы.
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Пограничная служба УкраиныЛьвовВ мире
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сергей карпухин
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ПСПетр Симонов
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