Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Во Львове две сотрудницы Госпогранслужбы убили младенца, сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований

По данным следствия, в июле сотрудница пограничного отряда родила девочку во дворе своего дома. После родов она намеренно не перевязала новорожденной пуповину и ударила ребенка по голове.

В результате девочка получила закрытую черепно-мозговую травму. Сестра матери и по совместительству ее коллега закопала еще живого младенца рядом с домом.