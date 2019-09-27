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РИА Новости

Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

17:07 27.09.2019 (обновлено: 01:52 28.09.2019)
195335
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
На записи слышна нецензурная брань. При этом директор актера пытается остановить съемку, выхватывая камеру из рук очевидца.
Инцидент произошел на рейсе Барнаул — Москва. По данным СМИ, актер находился в нетрезвом состоянии.
В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили факт инцидента, отметив, что сотрудники полиции задержали двух дебоширов. Личности задержанных не уточняются.
В салоне самолета бизнес-класса
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Позднее Аверин написал в инстаграме, что у него все хорошо, и попросил поклонников не переживать.
Максим Аверин родился в 1975 году в Москве. В 1997 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина при Государственном академическом театре имени Е. Б. Вахтангова. Наибольшую известность актер получил благодаря роли следователя Сергея Глухарева в сериале "Глухарь".
Сергей Паук Троицкий
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Обсудить 19
Максим АверинМВД РФМоскваШереметьево (аэропорт)БарнаулПроисшествия
Популярные комментарии
Я тут вижу только дебош его директора а сам Аверин пытается его успокоить.Давайте полное видео если на то пошло.
27 сентября, 18:23
Антон Любицкий
8022029
Сколько летал обычным эконом с людьми, и всё норм. А эти как животные толи наркоту какую жрут. Ведь это не первый случай.
27 сентября, 18:31
xARTEMx Незнаев
76211212
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