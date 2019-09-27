Дебош актера Максима Аверина в самолете попал на видео

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета. Ролик Очевидцы сняли на видео выходку актера Максима Аверина, устроившего дебош на борту самолета. Ролик опубликовал РЕН ТВ.

На записи слышна нецензурная брань. При этом директор актера пытается остановить съемку, выхватывая камеру из рук очевидца.

Инцидент произошел на рейсе Барнаул — Москва. По данным СМИ, актер находился в нетрезвом состоянии.

В линейном управлении МВД России в аэропорту Шереметьево РИА Новости подтвердили факт инцидента, отметив, что сотрудники полиции задержали двух дебоширов. Личности задержанных не уточняются.

Позднее Аверин написал в инстаграме, что у него все хорошо, и попросил поклонников не переживать.