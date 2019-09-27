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РИА Новости

Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР

17:00 27.09.2019
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ВЛАДИВОСТОК, 27 сен - РИА Новости. Видео задержания трех шхун и пяти мотоботов с 262 рыбаками-браконьерами из КНДР, задержанными в исключительной экономической зоне РФ в Приморье, предоставили РИА Новости в погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
На кадрах видео запечатлен момент задержания судов-нарушителей в исключительной экономической зоне РФ. На кадрах видно, как к одной из шхун приближаются пограничники, осматривают судно. Северокорейская шхуна полностью загружена кальмаром - он висит даже на леерах.
Российские пограничные суда сопроводили три северокорейские шхуны и пять мотоботов. Как сообщало погрануправление, в момент задержания никакого сопротивления рыбаки-браконьеры не оказали, а последовали за кораблями понранслужбы в город-порт Находка. Суда находятся на рейде.
У рыбаков изъят незаконный улов - более 30 тысяч экземпляров кальмара, а также запрещенные орудия лова.
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В середине сентября в том же районе другие браконьеры из КНДР при задержании напали на российских пограничников, ранив четверых из них, в том числе одного - из огнестрельного оружия. При этом по крайней мере один из северокорейцев также получил травмы и позднее скончался.
Всего тогда были задержаны более 160 рыбаков из КНДР, две их шхуны и 11 мотоботов (небольших судов с мотором). Из-за случившегося в МИД РФ вызывался временный поверенный в делах КНДР в России.
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ФСБ РФПриморский крайПроисшествия
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