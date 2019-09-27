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РИА Новости

РЖД ко дню пожилого человека подарят пассажирам старше 60 лет скидку

16:56 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
Презентация нового одноэтажного купейного вагона дальнего следования
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РЖД к Международному дню пожилого человека дадут скидку 50% на билет в купе пассажирам старше 60 лет, сообщила компания.
"С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%. Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.
Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2019 года.
"Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября", - поясняется в сообщении.
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Билеты продаются в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в мобильном приложении.
"В случае приобретения документа через Интернет скидка будет автоматически применяться после ввода паспортных данных и даты рождения", - отмечается в сообщении.
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