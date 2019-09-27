РЖД ко дню пожилого человека подарят пассажирам старше 60 лет скидку

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. РЖД к Международному дню пожилого человека дадут скидку 50% на билет в купе пассажирам старше 60 лет, сообщила компания.

"С 30 сентября по 2 октября пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 50%. Скидка не распространяется на стоимость дополнительных услуг", - говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Совершить поездки по сниженной цене можно будет в поездах дальнего следования "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 1 по 31 октября 2019 года.

"Акция приурочена к Международному дню пожилого человека, который отмечается 1 октября", - поясняется в сообщении.

Билеты продаются в кассах дальнего следования, на сайте РЖД и в мобильном приложении.