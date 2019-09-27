Роспотребнадзор выступил против курилок в аэропортах

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Роспотребнадзор выступает против возвращения курительных комнат в аэропортах: вентиляция и фильтры не смогут снизить концентрацию вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Сейчас в российских аэропортах нет помещений для курения. Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект о возврате курилок в здания аэропортов. "Известия" в пятницу написали, что Минздрав ко второму чтению законопроекта разработал поправки, определяющие количество и принцип размещения курилок. Так, в "чистой зоне" аэропорта предлагается разрешить не более двух помещений для курения.

"Ни вентиляция, ни фильтры, даже вместе взятые, не могут снизить воздействие табачного дыма до уровней, которые считаются допустимыми. Лишь зоны, на 100% свободные от табачного дыма, могут обеспечить надежную защиту. Вопреки общепринятому мнению создание зон, свободных от курения, широко поддерживается как курящими, так и некурящими людьми", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор выступает категорически против курения, поэтому создание специальных зон, свободных от табачного дыма, способствует охране здоровья, отметили в пресс-службе.