После керченской бойни в Крыму выявили 1,5 тысячи почитателей "шутингов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы после трагедии в керченской школе выявили только в Крыму 1,5 тысячи интернет-пользователей, пропагандировавших подобные "шутинги", заявили в пятницу в Генпрокуратуре.

В середине октября прошлого года в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже, убив 20 человек и ранив еще более 50. После массового убийства Росляков покончил с собой.

Этих пользователей заблокировали, а данный опыт решили распространить и на другие регионы.

"[После бойни в Керчи] мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе", - сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов на заседании Совета при полпреде президента.