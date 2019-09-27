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РИА Новости

После керченской бойни в Крыму выявили 1,5 тысячи почитателей "шутингов"

16:52 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкУ второго корпуса Керченского политехнического колледжа. 22 октября 2018
У второго корпуса Керченского политехнического колледжа. 22 октября 2018
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы после трагедии в керченской школе выявили только в Крыму 1,5 тысячи интернет-пользователей, пропагандировавших подобные "шутинги", заявили в пятницу в Генпрокуратуре.
Он и кошек маленьких убивал: соседи и знакомые о керченском стрелке
19 октября 2018, 19:29РИА Новости
"Он и кошек маленьких убивал": соседи и знакомые о керченском стрелке
В середине октября прошлого года в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже, убив 20 человек и ранив еще более 50. После массового убийства Росляков покончил с собой.
Этих пользователей заблокировали, а данный опыт решили распространить и на другие регионы.
"[После бойни в Керчи] мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе", - сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов на заседании Совета при полпреде президента.
"Реализуем успешно. В этом году в республике Адыгея один молодой человек планировал совершить теракт..., он был предотвращен", - заметил Сомов.
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