После керченской бойни в Крыму выявили 1,5 тысячи почитателей "шутингов"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сен - РИА Новости. Правоохранительные органы после трагедии в керченской школе выявили только в Крыму 1,5 тысячи интернет-пользователей, пропагандировавших подобные "шутинги", заявили в пятницу в Генпрокуратуре.
19 октября 2018, 19:29РИА Новости"Он и кошек маленьких убивал": соседи и знакомые о керченском стрелке
В середине октября прошлого года в Керчи студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в политехническом колледже, убив 20 человек и ранив еще более 50. После массового убийства Росляков покончил с собой.
Этих пользователей заблокировали, а данный опыт решили распространить и на другие регионы.
"[После бойни в Керчи] мы сплотились..., глубоко проанализировали ситуацию, провели масштабные мероприятия по Крыму. Более 300 обысков, мы выявили 1,5 тысячи интернет-пользователей в молодежной среде, которые пропагандировали насилие в школе", - сообщил начальник управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО Константин Сомов на заседании Совета при полпреде президента.
"Реализуем успешно. В этом году в республике Адыгея один молодой человек планировал совершить теракт..., он был предотвращен", - заметил Сомов.