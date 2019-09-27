Трамп заявил, что Иран ставил условием встречи снятие санкций

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана якобы хотело провести с ним встречу, но требовало сначала снять американские санкции, на что был получен отказ.

Трамп и президент Ирана Хасан Роухани на этой неделе принимали участие в работе генассамблеи ООН, но так и не встретились, несмотря на усилия ряда стран, включая Францию и Германию.