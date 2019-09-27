Помпео встретился с главами МИД Индии, Австралии, Японии

ВАШИНГТОН, 27 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео на полях Генассамблеи ООН провел встречи с министрами иностранных дел Австралии, Индии и Японии, стороны обсудили совместные действия по противодействию терроризму, кибербезопасность и другие вопросы, сообщает госдепартамент США.

"Госсекретарь Майк Помпео встретился с министрами иностранных дел Австралии, Индии и Японии в Нью-Йорке для обсуждения общих усилий, направленных на достижение свободного, открытого и инклюзивного порядка в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

По данным американского внешнеполитического ведомства, министры подтвердили приверженность продолжению тесного сотрудничества по вопросам безопасности на море, улучшения инфраструктуры, региональных связей, основанных на мировом правопорядке, и способствующих стабильности и экономическому процветанию.