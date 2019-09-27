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РИА Новости

Производитель SSJ100 рассказал, когда самолет может сменить название

17:00 27.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100 . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) может сменить название лишь после серьезных качественных изменений, став одним из лучших самолетов в своем классе, и такая модернизация уже начата, сообщили РИА Новости в пресс-службе производителя самолета, компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС).
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в середине сентября заявил о возможности ребрендинга Sukhoi Superjet 100, отметив, что при этом лайнер может получить российское название.
"Сначала самолет должен претерпеть серьезные улучшения на основе глубокого анализа замечаний, необходимо сделать разумные шаги по импортозамещению, машина должна стать одной из лучших в своем классе, и тогда эти изменения логично приведут к новому названию, может, и российскому, и последует процедура ребрендинга. Просто дать новое имя - не самоцель, его нужно создать, нужно, чтобы было, что называть по-новому. У "Ростеха" есть в этом хороший опыт", - рассказали в пресс-службе.
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Пресс-служба добавила, что ГСС в рамках политики импортозамещения проводит работу по модернизации SSJ100, которая нацелена на повышение надежности, улучшение экономики эксплуатации, повышение безопасности и комфорта самолета.
"В рамках этой работы мы рассматриваем различные аспекты укрепления позиций на рынке, включая, возможно, название, выражающее результат качественных изменений. Наша цель – не переименовать самолет, а сформировать обновленный, востребованный рынком продукт", - отметили в пресс-службе.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
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Гражданские самолеты СухогоSukhoi SuperjetРостехЭкономика
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