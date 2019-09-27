Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T16:38Z
https://ria.ru/20190927/1559211966.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/38279/04/382790471_0:161:2984:1840_1036x0_80_0_0_81e8a4a1c4f4cd67eb9f1537ed8a3b90.jpg
РИА Новости

В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы

16:38 27.09.2019
4459
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкV Международный форум по спутниковой навигации
V Международный форум по спутниковой навигации
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Открытые сигналы европейской навигационной системы Galileo будут отключены в случае военного конфликта в Европе, определить свое местоположение можно будет только через зашифрованные устройства, сообщил замглавы управления ЕК по вопросам обороны и безопасности в сфере космической политики Пьер Дельсо.
Чиновник участвовал в слушаниях профильного комитета по безопасности Европарламента.
"У системы Galileo есть защищенный, зашифрованный сервис, доступ к которому могут получать только обладатели специальных приемников, оборудованных соответствующим образом", - сообщил он евродепутататам. Запись заседания обнародована комитетом.
"Объясню, почему это полезно. Если, допустим, произойдет конфликт в Европе, открытый сигнал, который вы получаете через систему Galileo, прекратится. Вы больше не сможете точно определить, где вы находитесь. И только те, кто располагает этими зашифрованными приемниками, по-прежнему смогут использовать эти возможности. Такие специальные системы в случае конфликта получат военные", - объяснил он.
Ракета-носитель Ariane 5, стартовавшая с космодрома Куру во Французской Гвиане. Архивное фото
25 июля 2018, 21:55РИА Новости
Орбитальная группировка системы Galileo возросла до 26 спутников
Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. В орбитальную группировку входят 26 спутников.
Кроме нее, глобальные навигационные услуги предоставляют российская ГЛОНАСС, американская GPS и китайская Beidou.
9654356
Обсудить 6
Galileo (система навигации)ЕвросоюзЕвропаВ мире
Популярные комментарии
Помнится ,до Берлина без Галилео ,джипиэс и глонасс дошли , нигде в Европе даже не заблудились .)))))
27 сентября, 16:46
Данил Некипелов
3660000
Рекомендуем
Фотограф запечатлел падение двух космических объектов на Камчатке
Фотограф запечатлел падение сразу двух космических объектов на Камчатке
РИА
Новости
Космический мусор
Самарские ученые разработали уникального орбитального уборщика
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CNN: Курт Волкер подал в отставку
Летчик-космонавт Геннадий Манаков
Умер летчик-космонавт СССР Геннадий Манаков
Лента
новостей
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова
Автомобиль испанской полиции
Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации
Женщина в наручниках
Украинские пограничницы убили новорожденного ребенка
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
"В ядерной войне не будет победителей". О чем говорил Лавров на ГА ООН
Добыча нефти
Эксперт оценил заявления Белоруссии об альтернативах российской нефти
Здание Капитолия в Вашингтоне
В сенате США обвинили Национальную стрелковую ассоциацию в связях с Россией
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. День четвертый
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния