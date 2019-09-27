В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы

БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Открытые сигналы европейской навигационной системы Galileo будут отключены в случае военного конфликта в Европе, определить свое местоположение можно будет только через зашифрованные устройства, сообщил замглавы управления ЕК по вопросам обороны и безопасности в сфере космической политики Пьер Дельсо.

Чиновник участвовал в слушаниях профильного комитета по безопасности Европарламента.

"У системы Galileo есть защищенный, зашифрованный сервис, доступ к которому могут получать только обладатели специальных приемников, оборудованных соответствующим образом", - сообщил он евродепутататам. Запись заседания обнародована комитетом.

"Объясню, почему это полезно. Если, допустим, произойдет конфликт в Европе, открытый сигнал, который вы получаете через систему Galileo, прекратится. Вы больше не сможете точно определить, где вы находитесь. И только те, кто располагает этими зашифрованными приемниками, по-прежнему смогут использовать эти возможности. Такие специальные системы в случае конфликта получат военные", - объяснил он.

Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем. В орбитальную группировку входят 26 спутников.