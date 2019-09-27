Педагога лицея ВШЭ уволили из-за подозрений в растлении учениц

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Высшая школа экономики провела проверку и расторгла договор с преподавателем Александром Кузнецовым, которого подозревали в растлении учениц, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

Одна из бывших учениц Кузнецова 15 августа написала в фейсбуке , что в девятом классе у них был роман, а "через год он растлил следующую девочку 15 лет".

"С 16 августа комиссия НИУ ВШЭ проводила служебную проверку в отношении преподавателя Лицея НИУ ВШЭ Кузнецова Александра Александровича, поводом для которой послужила информация о неподобающем поведении преподавателя в прошлом, размещенная в интернете", — сказали в ВШЭ.

Уточняется, что комиссия проанализировала факты и обстоятельства случившегося ранее, а также побеседовала с обучавшимися и сотрудниками лицея.

"По результатам проверки случаев, подобных описанным в интернете, комиссией выявлено не было. Однако были зафиксированы факты неэтичного поведения преподавателя, нарушение Кузнецовым необходимой дистанции в отношениях между преподавателем и учениками", — добавили в пресс-службе.

Как отметили в ВШЭ, поведение Кузнецова было признано "неприемлемым для лицея, поскольку оно не соответствует этическим нормам и профессиональной этике педагога".