МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел прокомментировали скандал, который вызвала в Киргизии программа Андрея Малахова, и уточнили, что российских дипломатов по этому поводу в МИД республики никто не вызывал.

Telegram-канале российского дипведомства отмечается, что был плановый рабочий контакт, в ходе которого подняли "вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале "Россия".

"Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что "к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет".

Суть конфликта

Ранее МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с высказыванием Малахова в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб сын миллиардера Александр Маругов.

Слова Малахова вызвали негодование в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений.

Сообщалось, что в МИД республики вызвали советника-посланника российского посольства.

Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов выразил надежду на то, что руководство телеканала примет меры по отношению к Малахову.

В свою очередь, сам журналист выразил сожаление, что его слова неправильно поняли в Киргизии.