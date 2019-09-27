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РИА Новости

МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова

16:34 27.09.2019 (обновлено: 17:20 27.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В Министерстве иностранных дел прокомментировали скандал, который вызвала в Киргизии программа Андрея Малахова, и уточнили, что российских дипломатов по этому поводу в МИД республики никто не вызывал.
В Telegram-канале российского дипведомства отмечается, что был плановый рабочий контакт, в ходе которого подняли "вопрос относительно высказываний телеведущего в программе на канале "Россия".

"Точка зрения Андрея Малахова — это мнение журналиста, его личный взгляд на ситуацию. Рекомендуем посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ", — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что "к двусторонним межгосударственным отношениям эта ситуация отношения не имеет".
Андрей Малахов. Архивное фото
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Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии

Суть конфликта

Ранее МИД Киргизии выразил озабоченность в связи с высказыванием Малахова в передаче "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий предположил, что гражданин республики Исламбек Акбаров мог подстроить аварию, в которой погиб сын миллиардера Александр Маругов.
Слова Малахова вызвали негодование в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений.
Сообщалось, что в МИД республики вызвали советника-посланника российского посольства.
Посол Киргизии в Москве Аликбек Джекшенкулов выразил надежду на то, что руководство телеканала примет меры по отношению к Малахову.
В свою очередь, сам журналист выразил сожаление, что его слова неправильно поняли в Киргизии.
Авария, в которой погиб 25-летний Маругов, произошла в Москве 8 июля. Двигающийся на спортивном мотоцикле Маругов врезался в такси, которым управлял Акбаров. По предварительным данным, именно гражданин Киргизии является виновником ДТП.
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Жена миллиардера обвинила таксиста в гибели своего сына
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МИД КиргизииАндрей МалаховМИД РФРоссияКиргизияОбществоВ мире
Популярные комментарии
Моё мнение,надо вообще прекращать программы подобного толка.
27 сентября, 17:23
михаил миронов
8510118
Нам будут диктовать, что говорить? Не много ли на себя берут?
27 сентября, 17:25
svhomyakov
33000213
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