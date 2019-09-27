Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T16:32Z
https://ria.ru/20190927/1559211533.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155271/13/1552711314_0:222:2919:1864_1036x0_80_0_0_4f17bbde43b3c46df51beaaaa7dc9974.jpg
РИА Новости

В НАТО ожидают новой встречи консультативной комиссии по СНВ в ноябре

16:32 27.09.2019
184
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Новое заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям может пройти в ноябре, заявил директор Центра НАТО по контролю над вооружениями и нераспространению Уильям Альберк, выступая на слушаниях в профильном комитете ЕП.
"США и РФ ранее возобновили переговоры по стратегической безопасности, они встречались в этом году в Женеве. Они продолжат этот диалог, двусторонняя комиссия по СНВ должна провести встречу, я полагаю, в ноябре", - сказал Альберк, говоря о ситуации вокруг стратегического диалога.
Он отметил, что для НАТО также "важно продолжать диалог с РФ". Запись заседания обнародовал комитет по вопросам безопасности.
В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что для продления договора об СНВ нужно действовать сейчас, так как в начале 2021 года, когда будет избран новый президент США, предпринимать что-либо будет уже поздно.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
18 сентября, 14:34РИА Новости
Клинцевич предложил снять ролик для администрации США о необходимости СНВ
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.
Президент США Дональд Трамп заявил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. В Пекине, однако, эту идею отвергли.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Вчера, 12:17РИА Новости
Нельзя дать СНВ "умереть", заявил Рябков
110002
Обсудить 0
Договор СНВ-3Дональд ТрампМИД РФНАТОСергей РябковРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео встретился с главами МИД Индии, Австралии, Японии
РИА
Новости
V Международный форум по спутниковой навигации
В случае конфликта ЕС отключит открытые сигналы своей спутниковой системы
Члены движения Хамас
ХАМАС согласно провести всеобщие выборы на палестинских территориях
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Европейцы настаивали на переговорах Ирана и США, заявил Роухани
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в стране и двустороннюю повестку
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
Россия причастна к скандалу с разговором Трампа с Зеленским, считает Пелоси
Петр Лучинский
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
В Калининграде прошла конференция по укреплению безопасности в Европе
В Калининграде прошла конференция по укреплению безопасности в Европе
Доминик Рааб
Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД
Корабль в море
При крушении лодки у берегов Греции погибли пятеро детей
Штаб-квартира Министерства обороны США
США сообщили об уничтожении 17 террористов в результате авиаудара в Ливии
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
Трамп заявил, что Иран ставил условием встречи снятие санкций
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:28В Ярославской области пассажир автобуса погиб в ДТП с грузовиком
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
Лента новостейМолния