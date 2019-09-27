В НАТО ожидают новой встречи консультативной комиссии по СНВ в ноябре

БРЮССЕЛЬ, 27 сен - РИА Новости. Новое заседание двусторонней консультативной комиссии РФ-США по стратегическим наступательным вооружениям может пройти в ноябре, заявил директор Центра НАТО по контролю над вооружениями и нераспространению Уильям Альберк, выступая на слушаниях в профильном комитете ЕП.

"США и РФ ранее возобновили переговоры по стратегической безопасности, они встречались в этом году в Женеве. Они продолжат этот диалог, двусторонняя комиссия по СНВ должна провести встречу, я полагаю, в ноябре", - сказал Альберк, говоря о ситуации вокруг стратегического диалога.

Он отметил, что для НАТО также "важно продолжать диалог с РФ". Запись заседания обнародовал комитет по вопросам безопасности.

В сентябре замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что для продления договора об СНВ нужно действовать сейчас, так как в начале 2021 года, когда будет избран новый президент США, предпринимать что-либо будет уже поздно.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока американская администрация не объявила, намерен ли Вашингтон его продлевать.