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РИА Новости

Россия причастна к скандалу с разговором Трампа с Зеленским, считает Пелоси

16:23 27.09.2019
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© REUTERS / Kevin LamarqueСпикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси перед выступлением в Капитолии в Вашингтоне. 24 сентября 2019
© REUTERS / Kevin Lamarque
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - заявила Пелоси в эфире телеканала MSNBC, комментируя разговор Трампа с Зеленским.
Она также отметила, что плохо, когда какое-либо государство вмешивается в выборы США, а в данном случае Трамп сам "просил об этом".
В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Уже бывший спецпрокурор Роберт Мюллер на протяжении почти двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в американские выборы, которые Москва отрицает. По итогам расследования Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:32РИА Новости
Трамп заявил, что конгрессу зачитали искаженный текст беседы с Зеленским
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Нэнси ПелосиДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А я думаю там руку приложила Псаки, Гитлер, Паустовский и может быть Авицена был в сговоре, но на его счёт я не уверен, если честно. По моему в США нужны гуманитарные поставки галоперидола. Какая-то психическая чума. От Украинской делегации заразились что ли?
27 сентября, 16:33
ШдШампунь для Мозга
71300000
Так она приложила руку к пенсиям, тоже.
27 сентября, 17:56
Yuliy Morozov-Smorodinov
33120005
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