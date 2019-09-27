Россия причастна к скандалу с разговором Трампа с Зеленским, считает Пелоси

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси считает, что Россия причастна к скандалу вокруг резонансного разговора президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.

"Кстати, я думаю, что Россия приложила к этому руку", - заявила Пелоси в эфире телеканала MSNBC , комментируя разговор Трампа с Зеленским.

Она также отметила, что плохо, когда какое-либо государство вмешивается в выборы США, а в данном случае Трамп сам "просил об этом".

В минувшую среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося в 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.