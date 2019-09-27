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РИА Новости

Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена

16:22 27.09.2019 (обновлено: 19:40 27.09.2019)
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© Фото : Burisma GroupХантер Байден
Хантер Байден
© Фото : Burisma Group
Хантер Байден. Архивное фото
КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, заявил замгенпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радио "Новое время".
По его словам, прокурор еще 1 августа 2017 года вынес решение о закрытии этого дела, в частности, это было обусловлено тем, что оно безрезультатно расследовалось около двух лет.

"Как будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень. <...> Позиция проста — мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий", — добавил Холодницкий.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
25 сентября, 18:34РИА Новости
Трамп заявил, что не давил на Зеленского по делу сына Байдена
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что за это президент предлагал гарантии помощи Киеву, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Назначенный после Шокина генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, с которыми могли бы быть связаны Байден-старший или его сын.
Джо Байден с сыном Хантером в Вашингтоне. 2009 год
24 сентября, 09:47РИА Новости
Отцы и дети: как сын Джо Байдена становится козырем Трампа на выборах-2020
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Хантер БайденДональд ТрампДжозеф БайденСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Прикольно на украине работает законодательство. ( месяцев следователь в носу поковырялся, не проводя никаких следственных действий и дело прекращают. Так же они поступили и с сожжением людей в доме профсоюзов и с убийством Олеси Бузины. Классная отмазка.
27 сентября, 16:51
strannik_4691
8300200
У меня сложилось впечатление что в общении с Трампом...Зе старательно не произносил слово Крым))))))) боялся...что Трамп скажет просто и прилюдно..Отстань милый...Крым это Россия ))))
27 сентября, 17:15
Калибр Посейдоныч
3290000
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