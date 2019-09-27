Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости. Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, заявил замгенпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радио Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, заявил замгенпрокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радио "Новое время"

По его словам, прокурор еще 1 августа 2017 года вынес решение о закрытии этого дела, в частности, это было обусловлено тем, что оно безрезультатно расследовалось около двух лет.

"Как будет дальше? Я вижу, что идут большие спекуляции, это все начинает выходить на высокий уровень. <...> Позиция проста — мы действуем по закону. Когда закрывали это производство, прокурор поступил правильно, так как девять месяцев не проводилось никаких следственных действий", — добавил Холодницкий.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что за это президент предлагал гарантии помощи Киеву, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.