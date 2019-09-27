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РИА Новости
Культура

Майкл Шин стал отцом во второй раз

16:31 27.09.2019
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© AP Photo / Grant Pollard/InvisionАктер Майкл Шин и его спутница Анна Лундберг на награждении премии GQ "Человек года"
Актер Майкл Шин и его спутница Анна Лундберг на награждении премии GQ Человек года
© AP Photo / Grant Pollard/Invision
МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. У британского актера Майкла Шина родилась вторая дочь, сообщает Daily Mail.
Информацию подтвердил изданию его отец Мейрик, который рассказал, что у Шина и шведской телеведущей Анны Лундберг родилась девочка.

"Мы до безумия счастливы", — прокомментировал Мейрик Шин.

Для актера малышка стала вторым ребенком. У него есть 20-летняя дочь Лили Мо, ее мама британская актриса Кейт Бекинсейл.
О романе актера и телеведущей Анной Лундберг, которая младше него на 25 лет, стало известно в мае, когда влюбленные разместили несколько романтических постов в социальных сетях. Уже в июле Майкл Шин объявил в Твиттере, что скоро станет отцом.
Майкл Шин
18 июля, 16:11Культура
Звезда "Сумерек" Майкл Шин объявил, что скоро станет отцом во второй раз
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КультураМайкл ШинНовости культурыШоу-бизнесКейт БекинсейлDaily Mail
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