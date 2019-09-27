Майкл Шин стал отцом во второй раз

Информацию подтвердил изданию его отец Мейрик, который рассказал, что у Шина и шведской телеведущей Анны Лундберг родилась девочка.

Для актера малышка стала вторым ребенком. У него есть 20-летняя дочь Лили Мо, ее мама британская актриса Кейт Бекинсейл.

О романе актера и телеведущей Анной Лундберг, которая младше него на 25 лет, стало известно в мае, когда влюбленные разместили несколько романтических постов в социальных сетях. Уже в июле Майкл Шин объявил в Твиттере, что скоро станет отцом.