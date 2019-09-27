При крушении лодки у берегов Греции погибли пятеро детей

По данным издания, на борту лодки было 19 человек, 11 спасенных мигрантов сейчас в больнице на Хиосе, судьба еще одного человека неизвестна. По некоторым данным, речь идет о гражданах Турции, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.