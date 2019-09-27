При крушении лодки у берегов Греции погибли пятеро детей

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Семь человек, в том числе пять детей, погибли в пятницу в результате крушения лодки с мигрантами у греческого острова Инуссес в Эгейском море, сообщает местное издание Greek Reporter.
Ранее сообщалось о гибели двоих детей в результате инцидента.
По данным издания, на борту лодки было 19 человек, 11 спасенных мигрантов сейчас в больнице на Хиосе, судьба еще одного человека неизвестна. По некоторым данным, речь идет о гражданах Турции, однако эта информация пока не получила официального подтверждения.
Перевернутая лодка была замечена около 11.00 (совпадает с мск). В спасательной операции задействованы суда береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex.