Бюсты Меркьюри на миллион фунтов выпустят в Великобритании

ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Британская компания получила контракт на изготовление бюстов Фредди Меркьюри на 1 миллион фунтов стерлингов и экспорт в США, сообщило в пятницу министерство по международной торговле Великобритании.
Вся прибыль от продажи сувенира пойдет на благотворительную деятельность группы Queen в фонд Mercury Phoenix Trust, которая борется со СПИДом и ВИЧ.
Первый бюст Меркьюри был выпущен в прошлом году и был приурочен к премьере биографического фильма "Богемская рапсодия". Оригинальная скульптура в настоящее время выставлена в музее Queen Studio Experience в Монтре.
Соучредитель компании производителя Грант Маккинзи отметил, что после референдума по Brexit в 2016 году компания была обеспокоена перспективами своего бизнеса за пределами ЕС. Однако при поддержке британского министерства по международной торговле компания смогла заключить контракт с американской фирмой.
"Я бы порекомендовал предприятиям, которые хотят экспортировать или расти на международном уровне, сотрудничать с министерством, поскольку наш опыт был положительным и чрезвычайно ценным", - сказал он.
Бюсты Фредди Меркьюри доступны по цене 1,875 тысячи фунтов стерлингов (148,5 тысячи рублей) и 3,7 тысячи (293 тысячи рублей) в зависимости от размера скульптуры.
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