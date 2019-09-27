Бюсты Меркьюри на миллион фунтов выпустят в Великобритании

Фредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Германии

© AP Photo / Marco Arndt Фредди Меркьюри, солист рок-группы "Queen" во время концерта в Германии

ЛОНДОН, 27 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Британская компания получила контракт на изготовление бюстов Фредди Меркьюри на 1 миллион фунтов стерлингов и экспорт в США, сообщило в пятницу министерство по международной торговле Великобритании.

Вся прибыль от продажи сувенира пойдет на благотворительную деятельность группы Queen в фонд Mercury Phoenix Trust, которая борется со СПИДом и ВИЧ.

Первый бюст Меркьюри был выпущен в прошлом году и был приурочен к премьере биографического фильма "Богемская рапсодия". Оригинальная скульптура в настоящее время выставлена в музее Queen Studio Experience в Монтре.

Соучредитель компании производителя Грант Маккинзи отметил, что после референдума по Brexit в 2016 году компания была обеспокоена перспективами своего бизнеса за пределами ЕС. Однако при поддержке британского министерства по международной торговле компания смогла заключить контракт с американской фирмой.

"Я бы порекомендовал предприятиям, которые хотят экспортировать или расти на международном уровне, сотрудничать с министерством, поскольку наш опыт был положительным и чрезвычайно ценным", - сказал он.