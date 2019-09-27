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РИА Новости

Калининградские власти поддержали эксперимент по новым правилам для кафе

16:15 27.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОтдыхающие в кафе
Отдыхающие в кафе
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Отдыхающие в кафе. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Калининградские власти поддерживают эксперимент по использованию разработанного Минэкономразвития свода норм и правил для ресторанов взамен СанПиНов и ослаблению надзора за предприятиями общепита, сообщили РИА Новости в региональном Фонде поддержки предпринимательства.
Сообщалось, что эксперимент будет запущен в Москве, Казани и Калининграде. В августе ведомство разработало пилотный проект "Белой книги гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские", который должен прийти на смену объемным и порой избыточным санитарно-эпидемиологическим правилам.
Повар на кухне ресторана
Вчера, 16:05РИА Новости
Эксперт прокомментировал идею ослабить надзор за ресторанами
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Исполнители - Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг, которые должны проработать этот вопрос с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями предпринимателей.
"Проект Минэкономразвития поддерживают в Калининградской области... Задача "Белой книги" - упростить работу предпринимателям за счет пересмотра и отмены устаревших норм. Регулирование отрасли, учитывающее мнение самого бизнеса, является одним из основных условий развития", - сообщили в фонде.
В фонде добавили, что индустрия гостеприимства является очень важной для региона, Фонд поддержки предпринимательства проводит обучающие мероприятия, финансирует участие в выставках, активно взаимодействует с бизнесом и профильной ассоциацией.
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Дмитрий МедведевМинистерство экономического развития РФРоссияКалининградОбщество
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