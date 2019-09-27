Калининградские власти поддержали эксперимент по новым правилам для кафе

КАЛИНИНГРАД, 27 сен - РИА Новости. Калининградские власти поддерживают эксперимент по использованию разработанного Минэкономразвития свода норм и правил для ресторанов взамен СанПиНов и ослаблению надзора за предприятиями общепита, сообщили РИА Новости в региональном Фонде поддержки предпринимательства.

Сообщалось, что эксперимент будет запущен в Москве, Казани и Калининграде. В августе ведомство разработало пилотный проект "Белой книги гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские", который должен прийти на смену объемным и порой избыточным санитарно-эпидемиологическим правилам.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита. Исполнители - Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг, которые должны проработать этот вопрос с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей и ведущими деловыми объединениями предпринимателей.

"Проект Минэкономразвития поддерживают в Калининградской области... Задача "Белой книги" - упростить работу предпринимателям за счет пересмотра и отмены устаревших норм. Регулирование отрасли, учитывающее мнение самого бизнеса, является одним из основных условий развития", - сообщили в фонде.