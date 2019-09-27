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РИА Новости

Космическая обсерватория "Спектр-РГ" разглядела Мышку в центре Галактики

16:08 27.09.2019
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© Фото : пресс-центр ИКИ РАНБарстеры SLX 1744-299 и SLX 1744-300 и туманность Мышка. Изображения телескопов АРТ-П/Гранат, ART-XC/Спектр-РГ, NuSTAR (НАСА)
Барстеры SLX 1744-299 и SLX 1744-300 и туманность Мышка. Изображения телескопов АРТ-П/Гранат, ART-XC/Спектр-РГ, NuSTAR (НАСА)
© Фото : пресс-центр ИКИ РАН
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Астрофизическая космическая обсерватория "Спектр-РГ", выведенная на орбиту в июле, с помощью российского телескопа ART-XC смогла увидеть туманность Мышку в центре Галактики, сообщил Институт космических исследований РАН.
На сайте института опубликовано изображение, построенное с помощью российского рентгеновского телескопа ART-XС, на котором в области центра Галактики видны маломассивные рентгеновские двойные системы (барстеры) SLX 1744-299 и SLX 1744-300.
Астрофизическая обсерватория Спектр-РГ
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"Спектр-РГ" обнаружил необычную активность черной дыры в центре галактики
"Угловое разрешение телескопа позволило увидеть их (барстеры - ред.) как два отдельных объекта", - говорится в сообщении пресс-службы института.
Отмечается, что благодаря существенно возросшей чувствительности телескоп видит в этом поле еще один источник - плерион (туманность, подпитываемая ветром энергичного пульсара, расположенного в ее центре) Мышка, названный так за длинный хвост, хорошо видимый в радиодиапазоне.
Ранее Роскосмос сообщил, что "Спектр-РГ" прибудет в рабочую точку, находящуюся в 1,5 миллиона километрах от Земли (точка Лагранжа L2 системы Земля-Солнце), 21 октября и начнет обзор небесной сферы 3 ноября.
После прилета в рабочую точку за четыре года обсерватория сделает восемь полных обзоров небесной сферы. Еще 2,5 года будут посвящены точечным наблюдениям объектов Вселенной по заявкам мирового научного сообщества.
Космическая обсерватория "Спектр-Рентген-Гамма" ("Спектр-РГ") - международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. С ее помощью планируется получить "карту" видимой Вселенной, где будут отмечены все достаточно крупные скопления галактик.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
Одно из зеркал рентгеновского телескопа eROSITA, который будет работать на борту российской астрофизической обсерватории Спектр-РГ
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