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РИА Новости

ХАМАС согласно провести всеобщие выборы на палестинских территориях

16:06 27.09.2019
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© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
Члены движения Хамас
© AP Photo / Hatem Moussa
ГАЗА, 27 сен - РИА Новости. Движение ХАМАС согласно с призывом главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса провести всеобщие выборы на палестинских территориях, сообщил РИА Новости пресс представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа.
"В свете призыва Махмуда Аббаса назначить всеобщие выборы после своего возвращения в Рамаллах, а также из-за национальной необходимости объединить все усилия против серьезных вызовов, и особенно "сделки века", мы заявляем о нашей готовности к всеобщим выборам, которые включают президентские выборы и выборы законодательного и национального советов", - заявил аль-Кануа.
Движения ФАТХ и ХАМАС подписали несколько соглашений о перемирии, в которых говорилось о проведении демократических выборов, однако никакой конкретики достичь не удалось.
В свою очередь, премьер-министр ПНА Мохаммед Аштиа заявил прессе, что "палестинское правительство после объявления президента Махмуда Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН немедленно начнет все приготовления к всеобщим выборам ".
В июне в Бахрейне состоялась двухдневная встреча, на которой прошло обсуждение экономических аспектов разработанной США инициативы по урегулированию ближневосточного конфликта, названной СМИ "сделкой века". Представители палестинской администрации бойкотировали форум, расценив его как попытку их подкупить. Как сообщил в конце форума инициатор сделки, советник президента США Джаред Кушнер, они соберут поправки и предложения к разработанному плану, чтобы внести в него изменения. Представить политическую составляющую "сделки века" США обещают позднее и пока держат ее в тайне.
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Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Махмуд АббасХамасООНПалестинаВ мире
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