Эксперт прокомментировал идею ослабить надзор за ресторанами

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Поручение правительства РФ подготовить предложения по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, поможет оценить недостатки действующей системы контроля за отраслью и реформировать ее, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.

"Тестироваться будет, по сути, одна ситуация: если за время проведения эксперимента увеличения жалоб и проблем с предприятиями питания не будет, как сегодня, значит, система управления, которая работала до этого, не нужна", - сказал Бухаров.

По его словам, сегодня реформа контрольно-надзорной деятельности и проведение пилотного проекта по контролю за предприятиями питания - самое важное для отрасли. "Это снимает коррупцию и честно отвечает на вопрос, есть или нет проблемы на предприятии. На сегодняшний день прямого контакта между предпринимателем и врачом нет", - добавил Бухаров.

Важным направлением работы является пересмотр устаревших санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН), которые не соответствуют современным требованиям, технологиям и средствам для обеспечения гигиены и санитарии. "Поэтому принято решение просмотреть это все и принять такие правила, которые дадут возможность предлагать потребителю безопасную продукцию, а предпринимателю - использовать любые технологии для обеспечения санитарии и гигиены на своем предприятии", - отметил Бухаров.