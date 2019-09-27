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РИА Новости

Эксперт прокомментировал идею ослабить надзор за ресторанами

16:05 27.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПовар на кухне ресторана
Повар на кухне ресторана
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Повар на кухне ресторана. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости/Прайм. Поручение правительства РФ подготовить предложения по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, поможет оценить недостатки действующей системы контроля за отраслью и реформировать ее, сказал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил до 15 октября подготовить предложения по проведению эксперимента в ряде регионов страны по ослаблению надзора за продукцией, производимой на предприятиях общепита, говорится в перечне поручений премьера.
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"Тестироваться будет, по сути, одна ситуация: если за время проведения эксперимента увеличения жалоб и проблем с предприятиями питания не будет, как сегодня, значит, система управления, которая работала до этого, не нужна", - сказал Бухаров.
По его словам, сегодня реформа контрольно-надзорной деятельности и проведение пилотного проекта по контролю за предприятиями питания - самое важное для отрасли. "Это снимает коррупцию и честно отвечает на вопрос, есть или нет проблемы на предприятии. На сегодняшний день прямого контакта между предпринимателем и врачом нет", - добавил Бухаров.
Важным направлением работы является пересмотр устаревших санитарно-эпидемиологических правил и норм (СанПиН), которые не соответствуют современным требованиям, технологиям и средствам для обеспечения гигиены и санитарии. "Поэтому принято решение просмотреть это все и принять такие правила, которые дадут возможность предлагать потребителю безопасную продукцию, а предпринимателю - использовать любые технологии для обеспечения санитарии и гигиены на своем предприятии", - отметил Бухаров.
Третьим моментом в поручении является заметное сокращение срока закрытия ресторана из-за выявленных нарушений. "Требование в КОАП закрывать ресторан на 90 дней для устранения недостатков приводит к его разорению и банкротству. Тут - снижение до 10 дней и с продлением, при необходимости, еще на 5 дней", - сказал эксперт, напомнив, что в СССР точкам общепита давали две недели на устранение недостатков.
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