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РИА Новости

Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов

16:04 27.09.2019
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© Фото : Евгений МихайловКПП-4 в Сарове
КПП-4 в Сарове
© Фото : Евгений Михайлов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен – РИА Новости. Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
РФЯЦ-ВНИИЭФ – ведущее предприятие в системе "Росатома" в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.
В минувшем феврале несколько сотрудников ядерного центра задержали при попытке "несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей" для майнинга криптовалюты.
"В Саровский городской суд переданы два уголовных дела в отношении сотрудников ядерного центра Рыбкина и Шатохина. Дата рассмотрения дел пока не назначена. В отношении еще одного сотрудника, Байкова, дело уже рассмотрено, ему назначен штраф 450 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", - рассказали в суде.
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Из информации на сайте суда следует, что подсудимым вменяются три статьи УК РФ – о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации.
Основанный в 1946 года, институт, ныне называемый РФЯЦ-ВНИИЭФ, внес определяющий вклад в создание ядерного и термоядерного оружия в СССР, ликвидацию атомной монополии США. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. Главная задача ядерного центра сегодня — обеспечение и поддержание надежности и безопасности ядерного оружия России.
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