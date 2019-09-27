Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали за майнинг биткоинов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен – РИА Новости. Саровский городской суд (Нижегородская область) оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) за попытку намайнить биткоины на рабочем месте, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.

РФЯЦ-ВНИИЭФ – ведущее предприятие в системе "Росатома" в области разработки и производства ядерных боеприпасов, а также радиационной физики, физики лазера, плазмы и термоядерного синтеза.

В минувшем феврале несколько сотрудников ядерного центра задержали при попытке "несанкционированного использования служебных вычислительных мощностей" для майнинга криптовалюты.

"В Саровский городской суд переданы два уголовных дела в отношении сотрудников ядерного центра Рыбкина и Шатохина. Дата рассмотрения дел пока не назначена. В отношении еще одного сотрудника, Байкова, дело уже рассмотрено, ему назначен штраф 450 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу", - рассказали в суде.

Из информации на сайте суда следует, что подсудимым вменяются три статьи УК РФ – о неправомерном доступе к компьютерной информации, использовании компьютерных вирусов и нарушении правил хранения компьютерной информации.