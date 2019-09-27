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РИА Новости

Группа репатриации детей россиян из Ирака наметила шаги по решению проблемы

16:02 27.09.2019 (обновлено: 16:19 27.09.2019)
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© AP Photo / Hadi MizbanВид с воздуха на Багдад, Ирак
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид с воздуха на Багдад, Ирак. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая группа по возвращению из Ирака и Сирии российских детей наметила конкретные шаги для завершения их репатриации из САР, сообщает МИД РФ.
В пятницу в МИД России состоялось очередное заседание рабочей группы под председательством спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.
"По итогам заседания намечены дальнейшие конкретные шаги, которые необходимо предпринять для окончательного решения проблемы репатриации российских детей из Сирии", - говорится в сообщении МИД.
Ранее Кузнецова сообщала, что очередная поездка за 30 российскими детьми состоится после 6 октября.
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В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.
В сентябре российские врачи направились в сирийский лагерь беженцев Аль-Холь для забора ДНК у детей в лагере с целью установления граждан России и их возможного вывоза на родину. Кузнецова 19 сентября сообщила, что результаты анализа ДНК ещё десятерых детей, находящихся в лагере Аль-Холь и тюрьме в Дамаске, подтвердили, что они являются гражданами России.
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Анна КузнецоваМихаил БогдановМИД РФИракРоссияОбщество
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