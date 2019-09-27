Группа репатриации детей россиян из Ирака наметила шаги по решению проблемы

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Рабочая группа по возвращению из Ирака и Сирии российских детей наметила конкретные шаги для завершения их репатриации из САР, сообщает МИД РФ.

В пятницу в МИД России состоялось очередное заседание рабочей группы под председательством спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"По итогам заседания намечены дальнейшие конкретные шаги, которые необходимо предпринять для окончательного решения проблемы репатриации российских детей из Сирии", - говорится в сообщении МИД.

Ранее Кузнецова сообщала, что очередная поездка за 30 российскими детьми состоится после 6 октября.

В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей.