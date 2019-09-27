В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски

КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в доме бывшего президента Молдавии Петра Лучинского. Он не задержан", - отметила Богонос.
По ее словам, Лучинский в пятницу давал показания по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.