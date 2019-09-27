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РИА Новости

В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски

16:01 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкПетр Лучинский
Петр Лучинский
© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Петр Лучинский. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.
"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в доме бывшего президента Молдавии Петра Лучинского. Он не задержан", - отметила Богонос.
Аэропорт Кишинева
20 сентября, 11:04РИА Новости
В Молдавии проходят обыски по делу о концессии аэропорта Кишинева
По ее словам, Лучинский в пятницу давал показания по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки были ликвидированы, имущество было выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств. Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдавии в 2015 году занялась международная компания Kroll и Steptoe & Johnson LLP.
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Петр ЛучинскийМолдавияВ мире
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