В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски

КИШИНЕВ, 27 сен - РИА Новости. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры Молдавии проводят обыски в доме бывшего президента республики Петра Лучинского, проверяется его причастность к краже миллиарда долларов из банковской системы страны в 2014 году, сообщила журналистам пресс-секретарь ведомства Кэтэлина Богонос.

"Сотрудники антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в доме бывшего президента Молдавии Петра Лучинского. Он не задержан", - отметила Богонос.

По ее словам, Лучинский в пятницу давал показания по делу о выводе миллиарда долларов из банковской системы Молдавии в 2014 году.