Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Руководство спортивного центра "Максимум" в Магнитогорске уволило детского тренера по кикбоксингу из-за "неэтичной" фотосессии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

С 41-летней Екатериной Конопенко расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка". Речь идет о фотосессии в стиле ню, которую руководители учреждения нашли в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.

Снимки оказались в распоряжении регионального уполномоченного по правам человека, которая направила заявление в прокуратуру. Одновременно с этим проверку начала полиция, работавшая по заявлению от завхоза центра, в котором трудилась тренер.

"Прокуратурой в ходе проверки установлено, что в социальной сети "ВКонтакте" в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины в обнаженном виде, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющем права несовершеннолетних обучающихся", — пояснили в пресс-центре.

По итогам прокурорской проверки руководству учреждения вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.