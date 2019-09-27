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РИА Новости

Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото

15:55 27.09.2019 (обновлено: 16:39 27.09.2019)
50062
© RT / Алексей БоярскийЕкатерина Конопенко
Екатерина Конопенко
© RT / Алексей Боярский
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Руководство спортивного центра "Максимум" в Магнитогорске уволило детского тренера по кикбоксингу из-за "неэтичной" фотосессии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
С 41-летней Екатериной Конопенко расторгли договор, обвинив ее в "нарушении нравственных и этических норм", а также в совершении "аморального поступка". Речь идет о фотосессии в стиле ню, которую руководители учреждения нашли в интернете. При этом фотографии были сделаны еще в 2000-х годах.
Снимки оказались в распоряжении регионального уполномоченного по правам человека, которая направила заявление в прокуратуру. Одновременно с этим проверку начала полиция, работавшая по заявлению от завхоза центра, в котором трудилась тренер.
"Прокуратурой в ходе проверки установлено, что в социальной сети "ВКонтакте" в свободном доступе содержатся фотографии педагога, а также мужчины в обнаженном виде, что свидетельствует о нарушении нравственных и этических норм, ущемляющем права несовершеннолетних обучающихся", — пояснили в пресс-центре.
По итогам прокурорской проверки руководству учреждения вынесли представление о дисциплинарном взыскании. После этого Конопенко уволили в соответствии с пунктом 8 статьи 81 Трудового кодекса.
Уволенный тренер считает решение руководства незаконным и планирует подать в суд. Ее уже поддержали правозащитники из "Мемориала" и профсоюз "Учитель".
Конверт с пластинкой Дядя Степа
14 февраля, 08:00РИА Новости
От фото до стриптиза. Учителей травят за личную жизнь и аморальные поступки
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МагнитогорскОбщество
Популярные комментарии
Правильно сделали что уволили.
27 сентября, 15:58
Стас Титов
25000393
Как естественный человеческий облик, который каждый человек может увидеть в зеркале, связан с "аморальностью"? В голом теле нарушение этических норм есть только для озабоченных ханжей. Остроту идиотизма ситуации придаёт время публикации фотосессии. Как будто специально люди выискивают что-то чтоб оскорбиться или ущемиться.
27 сентября, 17:08
Аристотель Аваносов
66010112
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