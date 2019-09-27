Началась экспертиза картин, изъятых у бывшей жены экс-министра Подмосковья

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Эксперты подтвердили подлинность трех картин, конфискованных у Жанны Булах - бывшей супруги экс-министра финансов Московской области, который проходит по делу о хищении муниципальной собственности, говорится в сообщении правительстве Подмосковья.

Ранее сообщалось, что первые экспонаты из коллекции бывшей супруги экс-министра финансов Московской области Жанны Булах, прошедшие экспертизу, могут быть показаны жителям и гостям Подмосковья в музее "Новый Иерусалим" в Истре в сентябре.

"На данный момент уже подтверждена подлинность следующих работ: "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" Василия Сурикова. Все три полотна можно будет увидеть на выставке в Истре впервые", - говорится в сообщении.

Так, картины будут представлены на выставке "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья" в музее "Новый Иерусалим", приуроченной к 90-летию Московской области, которая откроется 28 сентября.

В начале августа стало известно, что имущество Жанны Булах, бывшей жены и сообщницы экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, проходящего по делу о хищении более 11 миллиардов рублей, пополнит коллекцию подмосковного музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истре и музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Среди ценностей более 1300 предметов искусства: картины, книги, гравюры, иконы, оружие и предметы мебели, датируемые XVIII – началом XX века.

Ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад. После ареста предметы искусства находились на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Транспортировка предметов из Петербурга в Подмосковье произошла ранее в четверг.

По оценкам первого замминистра культуры Московской области Виктории Акимовой, все экспонаты пройдут экспертизу до конца текущего года.