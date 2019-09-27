Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T15:54Z
https://ria.ru/20190927/1559209628.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155256/19/1552561903_263:340:2597:1653_1036x0_80_0_0_48a4c8081ab419be5d74cda748080b39.jpg
РИА Новости
Культура

Началась экспертиза картин, изъятых у бывшей жены экс-министра Подмосковья

15:54 27.09.2019
545
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Эксперты подтвердили подлинность трех картин, конфискованных у Жанны Булах - бывшей супруги экс-министра финансов Московской области, который проходит по делу о хищении муниципальной собственности, говорится в сообщении правительстве Подмосковья.
Ранее сообщалось, что первые экспонаты из коллекции бывшей супруги экс-министра финансов Московской области Жанны Булах, прошедшие экспертизу, могут быть показаны жителям и гостям Подмосковья в музее "Новый Иерусалим" в Истре в сентябре.
Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов
15 июля, 10:59РИА Новости
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
"На данный момент уже подтверждена подлинность следующих работ: "Портрет девочки" Владимира Маковского, "Сосны на берегу залива" Ивана Шишкина и "Портрет старика" Василия Сурикова. Все три полотна можно будет увидеть на выставке в Истре впервые", - говорится в сообщении.
Так, картины будут представлены на выставке "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья" в музее "Новый Иерусалим", приуроченной к 90-летию Московской области, которая откроется 28 сентября.
В начале августа стало известно, что имущество Жанны Булах, бывшей жены и сообщницы экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, проходящего по делу о хищении более 11 миллиардов рублей, пополнит коллекцию подмосковного музейно-выставочного комплекса "Новый Иерусалим" в Истре и музея-заповедника А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Среди ценностей более 1300 предметов искусства: картины, книги, гравюры, иконы, оружие и предметы мебели, датируемые XVIII – началом XX века.
Ценности, упакованные в контейнеры для отправки в США через Финляндию, были арестованы в Санкт-Петербурге несколько лет назад. После ареста предметы искусства находились на хранении в Государственном музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Транспортировка предметов из Петербурга в Подмосковье произошла ранее в четверг.
По оценкам первого замминистра культуры Московской области Виктории Акимовой, все экспонаты пройдут экспертизу до конца текущего года.
Как полагает следствие, в 2005-2008 годах экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства области входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Ущерб оценивается более чем в 11 миллиардов рублей. Уголовное дело в отношении экстрадированного из Франции Кузнецова сейчас находится в суде. Ряд других участников аферы уже получили реальные сроки.
1232101
Обсудить 1
КультураПодмосковье
Рекомендуем
Петр Лучинский
В доме экс-президента Молдавии Лучинского проходят обыски
РИА
Новости
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
Власти Крыма ликвидируют отставание работ по дорожному нацпроекту
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что конгрессу зачитали искаженный текст беседы с Зеленским
Лента
новостей
Барстеры SLX 1744-299 и SLX 1744-300 и туманность Мышка. Изображения телескопов АРТ-П/Гранат, ART-XC/Спектр-РГ, NuSTAR (НАСА)
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" разглядела Мышку в центре Галактики
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Повар на кухне ресторана
Эксперт прокомментировал идею ослабить надзор за ресторанами
Отдыхающие в кафе
Калининградские власти поддержали эксперимент по новым правилам для кафе
Екатерина Конопенко
Детского тренера из Магнитогорска уволили за откровенные фото
Актер Майкл Шин и его спутница Анна Лундберг на награждении премии GQ Человек года
Майкл Шин стал отцом во второй раз
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт дал совет, как не попасться на обман с подменой номеров банков
Вид с воздуха на Багдад, Ирак
Группа репатриации детей россиян из Ирака наметила шаги по решению проблемы
Актер Никита Джигурда
Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния