МИД готов рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Российский МИД готов в предусмотренном законом порядке рассмотреть запрос о лишении Deutsche Welle аккредитации в РФ из-за нарушения российского законодательства, если такая просьба поступит от думской комиссии, заявили РИА Новости во внешнеполитическом ведомстве.
Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что попросит МИД рассмотреть вопрос о лишении аккредитации в России немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства.
"В случае поступления запроса рассмотрим его в порядке, предусмотренном законодательством", - сказали в МИД.
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ извне была создана на внеочередном заседании Совета ГД в августе, вскоре после заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой. Она сообщила, что Москва доведет до руководителей США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в российской столице. Это касалось публикаций немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle с призывами к участию в несанкционированных акциях в Москве и публикации посольства США в Twitter с подробным маршрутом несанкционированного митинга 3 августа.