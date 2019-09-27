В ЛНР заявили об обострении ситуации в районе Светлодарской дуги в Донбассе

ЛУГАНСК, 27 сен - РИА Новости. Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в обострении ситуации в районе Светлодарской дуги в Донбассе.
"В результате анализа нарушений режима прекращения огня противником, наблюдается существенное обострение ситуации в районе Светлодарской дуги. Стоит отметить, что в течении этой недели противник в очередной раз использовал запрещённые минскими соглашениями артиллерию и миномёты калибром свыше ста миллиметров", - сообщил Осадчий.
Начальник пресс-службы оборонного ведомства республики подчеркнул, что подразделения Народной Милиции готовы выполнить задачи по пресечению провокаций вблизи линии соприкосновения и призвал представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ усилить контроль обстановки на Светлодарском направлении.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru