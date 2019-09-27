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РИА Новости

Власти Крыма ликвидируют отставание работ по дорожному нацпроекту

15:46 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на участке трассы "Таврида" в Крыму
Автомобильное движение на участке трассы Таврида в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Работы по реализации крымской части национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) взяты под контроль, отставание ликвидируется, заявила и.о. вице-премьера крымского правительства Юлия Жукова.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что лишь каждый пятый регион имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках БКАД. В качестве примера вице-премьер привел Крым, где ситуация "по-прежнему остается плачевной" и выполнено "чуть больше 23% от запланированного объема работ".
"Министерством транспорта Республики Крым и Службой автомобильных дорог выстроена система контроля за работой подрядных организаций. Приняты меры, чтобы все контракты как государственные, так и муниципальные, были реализованы", - сказала журналистам Жукова.
По ее словам, на начало реализации проекта в Республике Крым число дорог, соответствующих нормативному состоянию, составляло 21,1%. В этом году запланировано 63 объекта ремонта и капитального ремонта дорог общей протяженностью 176,2 километра.
"При выборе дорог Симферопольской агломерации для участия в проекте учитывалась их социальная значимость. Так как большая часть этих дорог не была оформлена в собственность, то процедура оформления заняла определенное время. В связи с чем к участию в конкурсных процедурах Симферопольская агломерация приступила в июне. С учетом процедур, а также поступивших в Федеральную антимонопольную службу жалоб, Республика Крым приступила к реализации проекта на территории Симферопольской агломерации только в августе. Таким образом, произошло смещение в достижении целевых показателей по контрольным точкам на два месяца", - отметила Жукова.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
25 сентября, 14:13РИА Новости
Акимов раскритиковал выполнение дорожного нацпроекта в регионах
При этом, по ее словам, подрядчик уже ведет ремонт самого крупного из объектов - дороги "Саки – Орловка" протяженностью 41,9 километра, что составляет 30% от всех работ по проекту БКАД на 2019 год.
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НацпроектыИнфраструктура - НовостиМаксим АкимовКрымРоссия
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