Власти Крыма ликвидируют отставание работ по дорожному нацпроекту

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости. Работы по реализации крымской части национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) взяты под контроль, отставание ликвидируется, заявила и.о. вице-премьера крымского правительства Юлия Жукова.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что лишь каждый пятый регион имеет удовлетворительные показатели по выполнению работ в рамках БКАД. В качестве примера вице-премьер привел Крым, где ситуация "по-прежнему остается плачевной" и выполнено "чуть больше 23% от запланированного объема работ".

"Министерством транспорта Республики Крым и Службой автомобильных дорог выстроена система контроля за работой подрядных организаций. Приняты меры, чтобы все контракты как государственные, так и муниципальные, были реализованы", - сказала журналистам Жукова.

По ее словам, на начало реализации проекта в Республике Крым число дорог, соответствующих нормативному состоянию, составляло 21,1%. В этом году запланировано 63 объекта ремонта и капитального ремонта дорог общей протяженностью 176,2 километра.

"При выборе дорог Симферопольской агломерации для участия в проекте учитывалась их социальная значимость. Так как большая часть этих дорог не была оформлена в собственность, то процедура оформления заняла определенное время. В связи с чем к участию в конкурсных процедурах Симферопольская агломерация приступила в июне. С учетом процедур, а также поступивших в Федеральную антимонопольную службу жалоб, Республика Крым приступила к реализации проекта на территории Симферопольской агломерации только в августе. Таким образом, произошло смещение в достижении целевых показателей по контрольным точкам на два месяца", - отметила Жукова.