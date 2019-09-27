Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах, который вступит в силу в России с октября. Об этом сообщает "360".
Артист назвал нововведение "бредом" и заявил, что никто не будет выполнять это правило.
26 сентября, 20:46РИА НовостиОнищенко прокомментировал запрет курения на балконах
"Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…" — добавил Джигурда.
Он выразил мнение, что в этом случае жесткость закона компенсируется "необязательностью его исполнения".
Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
Новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар. Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.