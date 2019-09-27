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РИА Новости

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

15:46 27.09.2019 (обновлено: 20:48 27.09.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах, который вступит в силу в России с октября. Об этом сообщает "360".
Артист назвал нововведение "бредом" и заявил, что никто не будет выполнять это правило.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
26 сентября, 20:46РИА Новости
Онищенко прокомментировал запрет курения на балконах
"Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…" — добавил Джигурда.
Он выразил мнение, что в этом случае жесткость закона компенсируется "необязательностью его исполнения".
Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.
Новые правила, в частности, запрещают курение и приготовление шашлыков в указанных местах. Нарушителям может грозить предупреждение и штраф до пяти тысяч рублей, а также уголовное наказание, если по их вине произойдет пожар. Неосторожность при курении приводит к 60% пожаров на балконах жилых домов, уточнили в пресс-службе МЧС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 12:33РИА Недвижимость
В Кремле прокомментировали запрет курения на балконах
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Никита ДжигурдаРоссияОбщество
Популярные комментарии
В своём доме пусть курит хоть в подвале,хоть на крыше.А в многоквартирных домах считаю верным решением. Когда балкон открыть нельзя из-за дыма табачного.Зато отговорки у подобных одинаковые.
27 сентября, 17:04
Олег 84
20100015
Постричь, помыть, побрить хрипатого надо, а потом советы его тиражировать, если кому-то они нужны. Горлопан "под Хохлому"..
27 сентября, 15:54
vvab6
1300009
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