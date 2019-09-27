Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах, который вступит в силу в России с октября. Об этом Актер Никита Джигурда прокомментировал запрет курить на балконах, который вступит в силу в России с октября. Об этом сообщает "360".

Артист назвал нововведение "бредом" и заявил, что никто не будет выполнять это правило.

"Я понимаю, шашлыки на балконах нельзя жарить. Это открытый огонь. Но курение на балконах…" — добавил Джигурда.

Он выразил мнение, что в этом случае жесткость закона компенсируется "необязательностью его исполнения".

Накануне на интернет-портале правовой информации появилось постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнем на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц. Изменения вступят в силу с 1 октября.