Более 10 музеев станут бесплатными в день празднования 90-летия Подмосковья

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Двенадцать музеев Московской области бесплатно откроют свои двери для посетителей в период празднования 90-летия Подмосковья в четверг, 3 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.

"Третьего октября 2019 года 12 государственных музеев Московской области станут участниками акции "День открытых дверей", приуроченной к 90-летию Московской области", - говорится в сообщении правительства.

Уточняется, что вход будет бесплатный в музей "Новый Иерусалим", музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Абрамцево", музей-заповедник "Коломенский кремль", Химкинскую галерею им. С.Н. Горшина, Серпуховский историко-художественный музей, Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Церковно-археологический музей Московской Духовной Академии, Мытищинский историко-художественный музей, музей-заповедник "Дмитровский кремль".

"Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник также приглашает познакомиться с древней русской культурой с наследием народного и декоративно-прикладного искусства 18-21 веков, современной живописью и графикой и представляет выставку произведений художников Подмосковья, посвященную 90-летию Московской области", - уточняется в сообщении.

© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим" Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" © Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим" Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"

"Новый Иерусалим" представит свою постоянную экспозицию, посвященную культуре XVII-XX веков, а также с экспозицию церковного, светского искусства и показ ряда живописных полотен из конфискованной коллекции Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, переданной музею "Новый Иерусалим" в августе 2019 года, рассказали организаторы.