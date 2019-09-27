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РИА Новости
Культура

Более 10 музеев станут бесплатными в день празднования 90-летия Подмосковья

17:45 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Панов / Перейти в фотобанкМузей-усадьба "Архангельское"
Музей-усадьба Архангельское
© РИА Новости / Алексей Панов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Двенадцать музеев Московской области бесплатно откроют свои двери для посетителей в период празднования 90-летия Подмосковья в четверг, 3 октября, говорится в сообщении пресс-службы правительства Московской области.
"Третьего октября 2019 года 12 государственных музеев Московской области станут участниками акции "День открытых дверей", приуроченной к 90-летию Московской области", - говорится в сообщении правительства.
Уточняется, что вход будет бесплатный в музей "Новый Иерусалим", музей-усадьба "Архангельское", музей-заповедник "Абрамцево", музей-заповедник "Коломенский кремль", Химкинскую галерею им. С.Н. Горшина, Серпуховский историко-художественный музей, Музей-заповедник "Усадьба "Мураново" имени Ф.И. Тютчева, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник, Церковно-археологический музей Московской Духовной Академии, Мытищинский историко-художественный музей, музей-заповедник "Дмитровский кремль".
"Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник также приглашает познакомиться с древней русской культурой с наследием народного и декоративно-прикладного искусства 18-21 веков, современной живописью и графикой и представляет выставку произведений художников Подмосковья, посвященную 90-летию Московской области", - уточняется в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс Новый Иерусалим
© Фото предоставлено пресс-службой музея "Новый Иерусалим"
Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим"
"Новый Иерусалим" представит свою постоянную экспозицию, посвященную культуре XVII-XX веков, а также с экспозицию церковного, светского искусства и показ ряда живописных полотен из конфискованной коллекции Жанны Булах, бывшей жены экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, переданной музею "Новый Иерусалим" в августе 2019 года, рассказали организаторы.
Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, в свою очередь, приглашает посетить экспозицию об истории России и культуры через призму пушкинских произведений, в музее-заповеднике "Зарайский Кремль" будут показаны шедевры первобытного искусства, а гости музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" смогут познакомиться творческой жизнью писателя, который прожил в Мелихове семь лет.
Литературно-мемориальный музей Чехова Мелихово. Архивное фото
29 января, 06:18РИА Недвижимость
В Мелихово после первой за 60 лет реставрации открывается усадьба Чехова
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