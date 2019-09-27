В Челябинской области завели дело после после отравления газом трех человек

ЧЕЛЯБИНСК, 27 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после гибели трех человек в частном жилом доме в Магнитогорске Челябинской области от отравления угарным газом, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

Как сообщал СК, вечером 26 сентября в одном из частных домов в Орджоникидзевском районе Магнитогорска обнаружены тела двух мужчин и женщины. По предварительным данным, причиной их смерти является отравление угарным газом из-за неисправности вытяжки газового котла.

"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти местных жителей следственными органами СК РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", - говорится в сообщении.