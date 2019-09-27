Путин обсудил с членами Совбеза договор о РСМД и Сирию

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета и обеспечение безопасности после прекращения действия ДРСМД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, во встрече участвовали премьер Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валетнина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивались также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета", - сказал Песков.