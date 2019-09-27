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РИА Новости

Путин обсудил с членами Совбеза договор о РСМД и Сирию

15:40 27.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, обсудив перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета и обеспечение безопасности после прекращения действия ДРСМД, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, во встрече участвовали премьер Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валетнина Матвиенко, руководитель администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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"Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития страны, затрагивались также дальнейшие перспективы урегулирования в Сирии после завершения формирования конституционного комитета", - сказал Песков.
Кроме того, сообщил он, состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД, в том числе и с учетом недавно направленных лидерам ведущих стран Европы и Азии посланий на эту тему.
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