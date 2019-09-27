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РИА Новости
Тульская область

Российско-Финляндский культурный форум проходит в Туле

15:37 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоСпасская башня Тульского кремля
Спасская башня Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
ТУЛА, 27 сен — РИА Новости. Более трехсот представителей России и Финляндии принимают участие в работе XX Российско-Финляндского культурного форума "Традиционная культура как базис современных трендов", который проходит в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
По его словам, цель форума – укрепление культурного сотрудничества двух стран, реализация совместных проектов по организации музейных фестивалей и других культурных событий различной тематики.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии открытия форума, отметил, что тема форума – "Традиционная культура как базис современных трендов" – очень близка Тульской области.
"Мы создаем будущее, опираясь на опыт своих предков, на заложенные ими легендарные мастеровые традиции, на культурное наследие наших великих писателей, театральное искусство и народное творчество. Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому. И сегодняшний форум – хорошая возможность обсудить вопросы развития традиционного и современного искусства. Укрепить старые связи и наладить новые деловые отношения между нашими странами", — сказал Дюмин.
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Губернатор пригласил финские творческие коллективы принять участие в театральном фестивале "Толстой" и посетить празднование 500-летия Тульского кремля, которое состоится в сентябре 2020 года.
Кроме переговоров и официальных мероприятий, в программу форума входят тематические семинары-секции. Также в пятницу в рамках форума в Тульском музее изобразительных искусств откроется выставка "Уличный стиль от Хельсинки до Москвы". Это серия фотографий финского фотографа Лиисы Йокинен, которая показывает сходства и различия уличного стиля двух столиц, добавили в пресс-службе.
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