Российско-Финляндский культурный форум проходит в Туле

ТУЛА, 27 сен — РИА Новости. Более трехсот представителей России и Финляндии принимают участие в работе XX Российско-Финляндского культурного форума "Традиционная культура как базис современных трендов", который проходит в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

По его словам, цель форума – укрепление культурного сотрудничества двух стран, реализация совместных проектов по организации музейных фестивалей и других культурных событий различной тематики.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, выступая на церемонии открытия форума, отметил, что тема форума – "Традиционная культура как базис современных трендов" – очень близка Тульской области.

"Мы создаем будущее, опираясь на опыт своих предков, на заложенные ими легендарные мастеровые традиции, на культурное наследие наших великих писателей, театральное искусство и народное творчество. Для нас важно, чтобы культура была доступна каждому. И сегодняшний форум – хорошая возможность обсудить вопросы развития традиционного и современного искусства. Укрепить старые связи и наладить новые деловые отношения между нашими странами", — сказал Дюмин.

Губернатор пригласил финские творческие коллективы принять участие в театральном фестивале "Толстой" и посетить празднование 500-летия Тульского кремля, которое состоится в сентябре 2020 года.