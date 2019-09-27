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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В УФСИН заверили, что права осужденного за убийство Немцова не нарушаются

15:35 27.09.2019 (обновлено: 15:42 27.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАнзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде
Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. УФСИН по Карелии опровергло заявление осужденного за убийство Бориса Немцова Анзора Губашева о том, что в колонии нарушают его права, запрещая совершать намаз пять раз в день.
В четверг Губашев, отбывающий наказание в исправительной колонии №9 в Петрозаводске, пожаловался журналистам во время пресс-тура по колонии на невозможность совершать намаз пять раз в день. Он заявил, что происходит "притеснение его религии".
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"В личное время мусульмане имеют право молиться, но Губашев хочет молиться пять раз в день, забывая, что отбывает наказание. Исправительная колония является режимным учреждением, где действует свой распорядок дня", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН, отметив, что у других мусульман в колонии не возникает претензий к действующему распорядку дня.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко сообщила РИА Новости, что не усматривает нарушения прав Губашева в этой ситуации. "По Конституции, церковь отделена от государства, все конфессии самостоятельные. Мы говорили с имамом, у остальных заключенных мусульман нет претензий, их предъявлял только Губашев. Я не усматриваю здесь нарушения его религиозных прав", - заявила Бойченко.
В Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах заключения республики заявили, что по закону осужденные обязаны соблюдать правила учреждения, где они находятся. "Законы должны соблюдать и администрация учреждения, и осужденные", - подчеркнули в ОНК.
Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву - 19 лет, его брату Шадиду - 16 лет, Темирлану Эскерханову - 14 лет, Хамзату Бахаеву - 11 лет. Роль Эскерханова, как установил суд, заключалась в слежке за политиком.
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Религия и мировоззрениерелигияАнзор Губашев (осужденный за убийство Немцова)Борис НемцовКарелияПроисшествия
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