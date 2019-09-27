В УФСИН заверили, что права осужденного за убийство Немцова не нарушаются

Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде. Архивное фото

Анзор Губашев на заседании суда по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном военном суде

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 сен – РИА Новости. УФСИН по Карелии опровергло заявление осужденного за убийство Бориса Немцова Анзора Губашева о том, что в колонии нарушают его права, запрещая совершать намаз пять раз в день.

В четверг Губашев, отбывающий наказание в исправительной колонии №9 в Петрозаводске, пожаловался журналистам во время пресс-тура по колонии на невозможность совершать намаз пять раз в день. Он заявил, что происходит "притеснение его религии".

"В личное время мусульмане имеют право молиться, но Губашев хочет молиться пять раз в день, забывая, что отбывает наказание. Исправительная колония является режимным учреждением, где действует свой распорядок дня", - сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН, отметив, что у других мусульман в колонии не возникает претензий к действующему распорядку дня.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Карелии Лариса Бойченко сообщила РИА Новости, что не усматривает нарушения прав Губашева в этой ситуации. "По Конституции, церковь отделена от государства, все конфессии самостоятельные. Мы говорили с имамом, у остальных заключенных мусульман нет претензий, их предъявлял только Губашев. Я не усматриваю здесь нарушения его религиозных прав", - заявила Бойченко.

В Общественной наблюдательной комиссии по общественному контролю за обеспечением прав человека в местах заключения республики заявили, что по закону осужденные обязаны соблюдать правила учреждения, где они находятся. "Законы должны соблюдать и администрация учреждения, и осужденные", - подчеркнули в ОНК.